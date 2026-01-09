Estos son los desastres que ocasionó la explosión de un edificio en Taxqueña por una fuga de gas |Video

(Captura X)

La mañana de este viernes 9 de enero se registró una fuga de gas en un departamento habitacional ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia sobre una explosión por presunta acumulación de gas en la Unidad Habitacional.

Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, dio a conocer que cinco personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos; dos se trasladaron a un hospital.

La onda expansiva ocasionó daños en la estructura, casas aledañas y automóviles (Redes Sociales)

“Tenemos personas que están afectadas, dos que están siendo atendidas directamente con las ambulancias que tenemos aquí en el lugar. Estamos empezando a hacer la revisión (del edificio) porque hay una afectación grave a nivel estructural", declaró en entrevista para ‘N+Foro’.

Explosión en edificio de Taxqueña ocasiona daños alcanza casas aledañas

En redes sociales se viralizaron varias fotografías y videos del percance. En estos, se puede apreciar que el edifico en cuestión sufrió daños en los cinco pisos, pero principalmente en el tercero, por lo que se especula que ahí se registró la fuga de gas.

(X: @Alcaldia_Coy)

(X: @Alcaldia_Coy)

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el accidente. No obstante, la alcaldía Coyoacán dio a conocer, a través de sus redes sociales, que la zona fuer cercada y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentran en el lugar.

"Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos. Se reportan, por servicios de emergencia, 5 personas heridas. La afectación en el edificio donde ocurrió la explosión es importante de acuerdo con @SGIRPC_CDMX; por lo que pedimos no acercarse a la zona“, publicó en X.

(X: @Alcaldia_Coy)

“Se ve que la estructura voló”: testigo de la explosión en edificio de Taxqueña narra lo sucedido

Alberto Cárdenas, testigo de la explosión y vecino de la zona, concedió una entrevista para N+Foro, donde narró los hechos.

"Yo vivo a una cuadra, Paseo del Río. Mi hermana vive en el edificio que está afectado. Voló el tercer piso, por lo que vemos, se ve la estructura que voló. Y mi cuñado, ahora los están atendiendo en la Cruz Roja. Mi hermana está bien y pues sacamos los perritos. Este, se llevaron a los dos vecinos, están vivos y los llevaron ahorita a la ambulancia", contó.

El vecino confirmó que hay dos personas lesionadas de gravedad por la explosión.