Christina Aguilera anuncia concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX: preventa, venta y mapa

La cantante volverá a México con un show en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

El anuncio del esperado regreso de Christina Aguilera a México en 2026 ha generado una notable expectativa entre sus seguidores, quienes podrán verla de nuevo en concierto en el Palacio de los Deportes el 17 de marzo. Este retorno marca un hito en la carrera de la artista, pues coincide con el aniversario número 25 de su debut discográfico.

La última visita en solitario de la cantante estadounidense a territorio mexicano ocurrió en 2019, también en el Palacio de los Deportes. Aunque Aguilera participó recientemente en el festival Tecate Emblema 2024, sus fans habían aguardado casi siete años para disfrutar de un espectáculo completo, después de aquel recordado show en solitario.

¿Cuánto es la venta de boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa bancaria comenzará el 15 de enero y la venta general se abrirá un día después, el 16 de enero.

En el último tramo de 2024 e inicios de 2025, la artista había disminuido su actividad en vivo, salvo algunas presentaciones especiales. Por este motivo, quienes deseen anticipar lo que Christina Aguilera podría ofrecer en su espectáculo del Palacio de los Deportes deben mirar los repertorios de sus más recientes giras.

El setlist interpretado en México en 2024, similar al de sus presentaciones en Las Vegas en 2025, incluyó temas icónicos como “Dirrty”, “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “Beautiful” y “Fighter”, así como canciones en español, entre ellas “Falsas esperanzas” y “Pero me acuerdo de ti”.

El tramo final del concierto suele reservar momentos con canciones como “Show Me How You Burlesque” y “Let There Be Love”. Habrá que ver si este setlist se repite en sus shows en México.

La longevidad y la vigencia artística de Christina Aguilera se reflejan tanto por su poderosa voz, que mantiene intacta tras un cuarto de siglo de carrera, como por el entusiasmo renovado que despierta en público mexicano tras tantos años de ausencia.

Carrera de Christina Aguilera

Christina Aguilera comenzó su carrera artística en la infancia, participando en programas como “The Mickey Mouse Club”, donde compartió escenario con futuras estrellas como Britney Spears y Justin Timberlake.

En 1999 lanzó su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como “Genie in a Bottle” y “What a Girl Wants”, lo que la posicionó rápidamente como una de las voces más potentes del pop.

Aguilera se destacó por su capacidad vocal y estilo versátil, explorando géneros como el R&B, pop, soul y hasta el jazz, como se evidenció en su segundo disco “Stripped” (2002), que incluyó canciones como “Beautiful” y “Fighter”.

En 2006 publicó “Back to Basics”, un álbum doble inspirado en el jazz y blues de los años 20 y 30, con sencillos como “Ain’t No Other Man”.

Además de su carrera musical, Aguilera participó como coach en el programa “The Voice”, en Estados Unidos, compartiendo pantalla con artistas como Adam Levine y Blake Shelton.

Ha sido reconocida con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Aguilera también ha incursionado en el cine, actuando en la película “Burlesque” junto a Cher, y ha colaborado con diversos artistas internacionales.

Su carrera abarca más de dos décadas, manteniéndose vigente a través de la reinvención artística y la defensa de causas sociales.