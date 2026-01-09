Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 9 de enero: cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler

Hay cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler, en el municipio de Xonacatlán, equipos de emergencia están en acciones para remover la unidad y reabrir la circulación en su totalidad.
Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una explosión dentro de un departamento en un edificio de la colonia Paseo de Taxqueña de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
La SSC-CDMX informó que los servicios de emergencia laboran en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, después del registro de una explosión. Alternativa vial: Av. Río Churubusco y Paseo de la Hacienda.
Servicios de emergencia laboran en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Instituto Politécnico Nacional, por percance vehicular, donde se derramó aceite. Alternativa Vial: Calz. Vallejo y Av. Insurgentes.
Se registra fuerte choque en avenida Reyes Heroles, muy cerca de Jardines del Recuerdo, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, dirección CDMX. Ya hay equipos de emergencia en la zona. Aumenta el tráfico en la zona.