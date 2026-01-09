México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 9 de enero: cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

16:36 hsHoy

Hay cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler, en el municipio de Xonacatlán, equipos de emergencia están en acciones para remover la unidad y reabrir la circulación en su totalidad.

choque xonacatlán Edomex
choque xonacatlán Edomex
16:06 hsHoy

Explosión de gas en departamento de Taxqueña dejó cinco personas lesionadas en CDMX

Los hechos ocurrieron en la colonia Paseo Taxqueña, al sur de la ciudad

Foto: @CronicasLDN
Foto: @CronicasLDN

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una explosión dentro de un departamento en un edificio de la colonia Paseo de Taxqueña de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Leer la nota completa
15:19 hsHoy

La SSC-CDMX informó que los servicios de emergencia laboran en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, después del registro de una explosión. Alternativa vial: Av. Río Churubusco y Paseo de la Hacienda.

Continúa labor de servicios de
Continúa labor de servicios de emergencia en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán por explosión en departamento (@OVIAL_CDMX/X)
13:01 hsHoy

Servicios de emergencia laboran en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Instituto Politécnico Nacional, por percance vehicular, donde se derramó aceite. Alternativa Vial: Calz. Vallejo y Av. Insurgentes.

12:45 hsHoy

Se registra fuerte choque en avenida Reyes Heroles, muy cerca de Jardines del Recuerdo, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, dirección CDMX. Ya hay equipos de emergencia en la zona. Aumenta el tráfico en la zona.

Choque en Avenida Reyes Heroles,
Choque en Avenida Reyes Heroles, Tlalnepantla de Baz, Edomex (Especial)

