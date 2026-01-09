Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 9 de enero: cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler

Se registra fuerte choque en avenida Reyes Heroles , muy cerca de Jardines del Recuerdo , en el municipio de Tlalnepantla de Baz, dirección CDMX. Ya hay equipos de emergencia en la zona. Aumenta el tráfico en la zona.

Servicios de emergencia laboran en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Instituto Politécnico Nacional , por percance vehicular, donde se derramó aceite. Alternativa Vial: Calz. Vallejo y Av. Insurgentes.

La SSC-CDMX informó que los servicios de emergencia laboran en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos , col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán , después del registro de una explosión . Alternativa vial : Av. Río Churubusco y Paseo de la Hacienda.

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una explosión dentro de un departamento en un edificio de la colonia Paseo de Taxqueña de la alcaldía Coyoacán , al sur de la Ciudad de México .

Hay cierre intermitente en carretera Naucalpan-Toluca por accidente de tráiler, en el municipio de Xonacatlán , equipos de emergencia están en acciones para remover la unidad y reabrir la circulación en su totalidad.

Últimas noticias

Influencer mexicana regala juguetes en Día de Reyes y niños los rechazan en Estados Unidos | Video La experiencia de Jailyne Ojeda se volvió viral y desató debate en redes sociales

Jugo de ciruela, pera y jengibre: regulador intestinal y antioxidante, perfecto para el mediodía Esta mezcla única aprovecha los beneficios de ingredientes frescos, ayudando a depurar el organismo y mantener el bienestar diario con un sabor diferente

Avanza la recuperación del Centro Histórico de Acapulco con inversión pública millonaria El Gobierno de México informó avances del programa Acapulco se Transforma Contigo

Estos son los desastres que ocasionó la explosión de un edificio en Tasqueña por una fuga de gas |Video La onda expansiva afectó casas aledañas y vehículos