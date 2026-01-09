Equipos de rescate desalojan a 300 personas por incendio en bodega de Ecatepec

Bomberos enfrentan el incendio que consumió una bodega de PET en la colonia Granjas Independencia. (capturas de pantalla)

La tarde del 9 de enero de 2026, un fuerte incendio en la colonia Granjas Independencia, municipio de Ecatepec, Estado de México, puso en alerta a autoridades y vecinos.

El siniestro se originó en una bodega donde se almacenaban materiales altamente inflamables como pinturas, cartón y envases de PET, lo que generó una columna de humo visible desde varios kilómetros.

La magnitud del fuego obligó a una rápida movilización de cuerpos de emergencia y a la evacuación de cientos de personas.

El siniestro ocurre a metros de una gasera (x/Aniveth_Caro_E)

La prioridad fue evitar que las llamas alcanzaran instalaciones de alto riesgo, como una estación de gas cercana y viviendas colindantes, además de proteger a estudiantes de una preparatoria ubicada junto al predio.

Respuesta inmediata de los equipos de emergencia

El incendio provocó una reacción coordinada entre distintas corporaciones. Bomberos de Ecatepec encabezaron las labores de combate, apoyados por Protección Civil, Policía Municipal y Estatal, así como elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, municipios vecinos como Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo A. Madero, así como personal de la propia gasera cercana enviaron apoyo para reforzar las maniobras.

Se trabajó en confinar las llamas y enfriar los tanques de la gasera cercana.

La columna de humo fue visible desde vialidades como Avenida Central y Circuito Interior, generando alarma en la población.

Parte del techo de la bodega colapsó por la intensidad del fuego.

Azucena Cisneros, Presidenta del Municipio de Ecatepec de Morelos, informó que personal de protección civil y bomberos se encuentran trabajando para sofocar el incendio ocurrido en la calle General Abundio Gómez en Granjas Independencia B en la Quinta Zona. (X/ @azucenacisneros)

La intervención rápida evitó que el siniestro se propagara a más predios industriales, aunque las labores continúan para sofocar por completo las llamas.

Evacuaciones y medidas preventivas

La emergencia obligó a desalojar a 300 personas de manera preventiva, incluyendo vecinos y trabajadores de la zona. La Escuela Preparatoria Oficial 314 también evacuó a alumnos y personal debido a la cercanía con la bodega incendiada.

Se realizaron evacuaciones ordenadas para garantizar la seguridad de la población.

Muchas viviendas estaban vacías porque los habitantes se encontraban en sus trabajos, lo que redujo el riesgo de afectaciones directas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque se mantiene la alerta por posibles intoxicaciones derivadas del humo.

El colapso parcial del techo de la bodega complicó las labores de control del fuego, que aún se mantiene confinado por las autoridades. (X/ @reporteedomex)

Estas medidas fueron fundamentales para evitar víctimas y minimizar el impacto en la comunidad.

Situación actual y próximos pasos

Actualmente el fuego continúa activo, aunque confinado por los equipos de emergencia. Una vez controlado, se realizarán labores de remoción de escombros y se abrirá una investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Autoridades recomendaron a la población evitar la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de rescate.

Se evalúan los daños estructurales en la bodega y predios colindantes.

El caso subraya la necesidad de protocolos más estrictos de seguridad en zonas industriales dentro de áreas urbanas densamente pobladas.

Hasta el momento no se reportan heridos por el incendio en Ecatepec, aunque se mantienen medidas preventivas ante posibles intoxicaciones por humo. (Foto: Redes)

En este sentido, el incendio en Ecatepec evidenció la vulnerabilidad de comunidades que conviven con instalaciones industriales de alto riesgo.

La evacuación de 300 personas y la intervención de múltiples corporaciones fueron clave para evitar una tragedia mayor. Sin embargo, el episodio deja una lección clara: reforzar la prevención y la seguridad es indispensable para proteger a la población en escenarios de emergencia.