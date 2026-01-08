Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

"El Bótox" es buscado por las autoridades (FGE Michoacán)

Las autoridades de Michoacán fueron cuestionadas acerca de la muerte de un hombre identificado como hermano de César Alejandro Sepúlveda, este último apodado El Bótox y quien cuenta con una orden de aprehensión y quien es señalado como presunto líder de Los Blancos de Troya.

Durante una conferencia de prensa del 8 de enero, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, habló sobre acciones por parte del Ejército y la Guardia Nacional en una zona donde fue realizado un velorio.

“Sí hubo un velorio en la comunidad de Las Colonias el día de ayer. Hubo personal de SEDENA [actualmente Defensa], de Guardia Nacional en la zona. El área pericial de la Fiscalía Regional de Apatzingán se acercó al lugar para tratar de recuperar el cuerpo por los hechos y circunstancias y características de lo que se tiene”, expresó el funcionario.

El fiscal aseguró que familiares y pobladores de la zona no permitieron a los peritos recuperar el cuerpo, acciones que fueron respetadas por los agentes dada las circunstancias.

El fiscal de Michoacán señala que agentes militares estuvieron en la zona Crédito: Gobierno de Michoacán

Si el cuerpo hubiera sido recuperado por los peritos esto les permitiría ratificar si se trata del hermano del Bótox a través de una necropsia.

“Todo indica que sí es el hermano y estaremos cotejando los datos”, destacó el fiscal de Michoacán durante su participación en la conferencia.

Aparece “El Bótox” en video

Por su parte, apenas el pasado 7 de enero circuló un video en redes sociales que muestra a un sujeto identificado como El Bótox y quien manda un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Durante la grabación el hombre acusa que fue cerrado un centro de acopio en Chandio, Apatzingán en donde había pagos justos para los productores de limón y señala que estos últimos no conocen el valor real del cítrico y que esto es aprovechado por los empresarios.

Cabe destacar que las autoridades de Michoacán ofrecen una recompensa de hasta 100 mil pesos por información sobre El Bótox.

Fue el pasado 6 de noviembre que la FGE de Michoacán giró una orden de aprehensión en contra de César Alejandro Sepúlveda y Jonathan “N” alías El Timbas. Los dos sujetos son señalados como posibles responsables del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán asesinado (Infobae)

Bernardo Bravo fue asesinado el 20 de octubre de 2025 a pesar de que contaba con agentes de seguridad que lo cuidaban. La necropsia reveló que la causa de muerte fue una herida en la cabeza provocada por un disparo de arma de fuego.

Tras el ataque contra el líder limonero los escoltas fueron requeridos para rendir declaraciones. Las averiguaciones por el homicidio de dicho hombre derivaron en el arresto de Rigoberto “N”.