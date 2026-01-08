Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

(captura de pantalla)

La posibilidad de un episodio adicional para la quinta y última temporada de Stranger Things quedó completamente descartada después de que llegó al fecha del estreno del supuesto verdadero final y no apareció nada en Netflix.

Y es que el rumor llevaba varias semanas en las redes sociales. Los fans esperaban la aparición inesperada de un capítulo extra tras el desenlace oficial del 31 de diciembre.

(captura de pantalla)

Durante los primeros días de enero, la esperanza de los fanáticos creció a partir de las descripciones ambiguas en las redes sociales oficiales de la serie. Muchos tomaron estos mensajes como indicios velados sobre la posibilidad de un capítulo no anunciado, alimentando teorías en distintos foros y plataformas digitales.

(captura de pantalla)

En redes sociales se viralizó el tema y se llenó de divertidos y creativos memes al respecto.

Stranger Things: los personajes más queridos por la audiencia en casi 10 años de transmisiones

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se consolidó como una de las series más populares de la última década.

El relato ambientado en Hawkins, Indiana, ofreció una combinación de nostalgia ochentera y elementos sobrenaturales que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Parte fundamental de ese éxito se debe a la construcción de personajes memorables que despertaron gran empatía y cariño en la audiencia.

(captura de pantalla)

Entre los favoritos destaca Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Su historia de aislamiento, sus poderes paranormales y su desarrollo personal la convirtieron en un ícono generacional. Mike Wheeler, el líder del grupo de amigos, también logró un lugar especial por su lealtad y determinación.

(captura de pantalla)

Dustin Henderson, con su sentido del humor y carisma, es otro de los personajes más queridos. Su amistad con Steve Harrington aportó momentos entrañables y una dinámica inesperada que ganó adeptos temporada tras temporada. Steve, inicialmente presentado como un antagonista, evolucionó hasta transformarse en una figura protectora y cómica, ganando el aprecio del público.

(captura de pantalla)

Lucas Sinclair y Max Mayfield, integrantes clave del grupo, también se destacaron por su valentía y evolución a lo largo de la trama. Hopper y Joyce, los adultos con mayor protagonismo, conectaron con la audiencia por su entrega y profundidad emocional.

(captura de pantalla)

La serie supo crear una galería de personajes complejos y entrañables, estableciendo vínculos duraderos con quienes siguieron la historia durante casi una década.