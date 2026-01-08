México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

Los fans de la serie pensaron que habría un desenlace alternativo para la historia

Guardar
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La posibilidad de un episodio adicional para la quinta y última temporada de Stranger Things quedó completamente descartada después de que llegó al fecha del estreno del supuesto verdadero final y no apareció nada en Netflix.

Y es que el rumor llevaba varias semanas en las redes sociales. Los fans esperaban la aparición inesperada de un capítulo extra tras el desenlace oficial del 31 de diciembre.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Durante los primeros días de enero, la esperanza de los fanáticos creció a partir de las descripciones ambiguas en las redes sociales oficiales de la serie. Muchos tomaron estos mensajes como indicios velados sobre la posibilidad de un capítulo no anunciado, alimentando teorías en distintos foros y plataformas digitales.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En redes sociales se viralizó el tema y se llenó de divertidos y creativos memes al respecto.

Stranger Things: los personajes más queridos por la audiencia en casi 10 años de transmisiones

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se consolidó como una de las series más populares de la última década.

El relato ambientado en Hawkins, Indiana, ofreció una combinación de nostalgia ochentera y elementos sobrenaturales que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Parte fundamental de ese éxito se debe a la construcción de personajes memorables que despertaron gran empatía y cariño en la audiencia.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Entre los favoritos destaca Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Su historia de aislamiento, sus poderes paranormales y su desarrollo personal la convirtieron en un ícono generacional. Mike Wheeler, el líder del grupo de amigos, también logró un lugar especial por su lealtad y determinación.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Dustin Henderson, con su sentido del humor y carisma, es otro de los personajes más queridos. Su amistad con Steve Harrington aportó momentos entrañables y una dinámica inesperada que ganó adeptos temporada tras temporada. Steve, inicialmente presentado como un antagonista, evolucionó hasta transformarse en una figura protectora y cómica, ganando el aprecio del público.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Lucas Sinclair y Max Mayfield, integrantes clave del grupo, también se destacaron por su valentía y evolución a lo largo de la trama. Hopper y Joyce, los adultos con mayor protagonismo, conectaron con la audiencia por su entrega y profundidad emocional.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La serie supo crear una galería de personajes complejos y entrañables, estableciendo vínculos duraderos con quienes siguieron la historia durante casi una década.

Temas Relacionados

Stranger ThingsmemesNetflixmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Liberan al periodista mexicano Julián Mazoy tras 17 horas retenido en Venezuela: “Hubo muchísima tortura psicológica”

Julián Mazoy y el colombiano Jeff Martínez fueron interceptados por autoridades venezolanas al intentar ingresar como turistas; ambos fueron expulsados y vetados de Venezuela por 10 años

Liberan al periodista mexicano Julián

Necaxa presenta a exjugador de Chivas como refuerzo: este sería el motivo de su traspaso

El traspaso del zaguero, considerado promesa en Guadalajara, abre interrogantes en torno a su búsqueda de protagonismo en la Liga MX

Necaxa presenta a exjugador de

Tos ferina repunta en México: cuántas muertes se registraron en 2025

Datos recientes muestran una escalada en la propagación y letalidad de la infección bacteriana

Tos ferina repunta en México:

Reforma para la jornada de 40 horas laborales es prioridad, pero Monreal destaca agenda apretada en San Lázaro

El diputado morenista destacó que la propuesta para modificar los esquemas de trabajo figura entre las reformas principales que los legisladores discutirán este 2026

Reforma para la jornada de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: protesta por Refugio Franciscano suma 12 horas en la carretera México-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados balearon a una

Sujetos armados balearon a una mujer y a militares en Culiacán: un menor de edad fue detenido

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

ENTRETENIMIENTO

Cuál será la clasificación en

Cuál será la clasificación en salas de cine de México de ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género este 2026

Tras La Granja VIP, Fabiola Campomanes enfrenta fuerte reto al cuidar a su mamá tras delicada operación: “No es fácil”

Danna Paola revela si planea regresar a las telenovelas para dar vida a Teresa en una nueva versión

Maya y María Karunna de Caló recuerdan que el asesinato de su papá, el actor Roberto Hill, quedó impune: “Ya ni le movemos”

Tras postergar fecha para 2026, Fernando Delgadillo da detalles de su concierto en el Parque Naucalli

DEPORTES

Filtran que Chicharito Hernández se

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Liga MX: Partidos y horarios que se disputarán en la Jornada 1 del Clausura 2026