México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El estatus de las operaciones
El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM717

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:50

Estado: Demorado

Vuelo: AC2092

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y45771

Destino: Mexicali

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de enero: Línea 1 del STC funciona con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A una década de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su familia quedó marcada por su oscuro legado

Muertos, presos o prófugos: ¿qué

Jugo de zanahoria y cítricos para reducir la inflación abdominal de manera sencilla

La combinación de estos ingredientes aporta nutrientes y antioxidantes que favorecen la función digestiva

Jugo de zanahoria y cítricos

Cómo preparar el batido de espinaca que mejora la digestión y la flora intestinal

Un vaso de esta bebida natural evita molestias asociadas con el tránsito lento

Cómo preparar el batido de

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán: así fue la última vez que Emma Coronel lo vio en libertad

El testimonio de Emma Coronel en el documental ‘Married to El Chapo’ ofrece una mirada de la última cena que tuvo con su esposo

A 10 años de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muertos, presos o prófugos: ¿qué

Muertos, presos o prófugos: ¿qué pasó con la familia de El Chapo Guzmán tras su captura?

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán: así fue la última vez que Emma Coronel lo vio en libertad

‘El Bótox’ reaparece en video: acusa abuso contra limoneros y envía mensaje a Sheinbaum y García Harfuch

Padre Filiberto Velázquez reveló que habló con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, días antes de su asesinato

Presuntos miembros del CJNG regalan juguetes a niños por Día de Reyes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela su opinión

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

DEPORTES

La historia de Mário Zagallo,

La historia de Mário Zagallo, DT de Brasil en México 1970 y única persona en ganar cuatro mundiales

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul