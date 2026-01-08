Delfina Gómez lidera aprobación entre mandatarias de la 4T al cierre del 2025

Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La cuenta oficial del Gobierno del Estado de México en la red social X informó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez alcanzó una aprobación del 65.9% al cierre de 2025, posicionándola como la mandataria mejor evaluada entre las representantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Este resultado, difundido por la encuestadora Demoscopia Digital, ubicó a Gómez Álvarez junto a otras mandatarias estatales con altos niveles de aprobación: Evelyn Salgado de Guerrero con 64,2%, Marina del Pilar Ávila de Baja California con 63,8%, Clara Brugada de Ciudad de México con 62,5% y Mara Lezama de Quintana Roo con 59,4%. En un mensaje institucional, el gobierno mexiquense expresó: “Seguimos trabajando con responsabilidad y cercanía para responder a la confianza ciudadana”.

No obstante, los resultados de la misma encuestadora ubicaron a la gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, por delante de Gómez Álvarez, con un 68.7% de aprobación ciudadana.

Por su parte, la consulta realizada por la casa encuestadora Mitofsky en noviembre de 2025 situó a la mandataria mexiquense en la posición 11 de 32 en el Ranking de Gobernadores, manteniéndose en la franja alta del desempeño estatal, aunque sin ingresar al grupo de los diez primeros.

El informe de Mitofsky indicó que la aprobación ciudadana de Gómez Álvarez pasó de 51,3% a 52,6% durante ese mes, lo que significó un avance de 1,3 puntos porcentuales. Este incremento la colocó en el sexto lugar entre las gobernadoras del país con mayor mejora en percepción positiva.

Reducción de la violencia en Edomex, el reto de Gómez

El reto principal para Delfina Gómez Álvarez continúa siendo la reducción de la violencia en el Estado de México, ya que el país aún enfrenta una crisis de violencia a nivel nacional.

Durante la conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó el índice de violencia en la entidad.

Al cierre de 2025, el Estado de México figuró entre los siete estados que concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos en el país, con un 6.5% del total nacional y ocupando el quinto lugar, detrás de Guanajuato (10.9%), Baja California (7.3%), Chihuahua (7.1%), Sinaloa (7.1%), y por encima de Guerrero (5.6%) y Michoacán (5.4%).

Según Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de México se registró una tendencia a la baja en los últimos 15 meses, reportando una disminución del 54% en los homicidios dolosos. El promedio diario de homicidios bajó de 6.63 a 3.6, y diciembre de 2025 se destacó como el mes con el promedio más bajo de homicidios en los últimos meses.