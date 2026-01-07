Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Christian Nodal sigue acaparando titulares en 2026, pero no precisamente por su carrera musical, sino por las controversias entorno a su vida personal. Esta vez la polémica se dio luego de que en redes sociales volviera a circular un video en donde el cantante sonorense comparte cuáles son sus propósitos de nuevo año, desatando una ola de reclamos por haber omitido en el listado a la hija que procreó con Cazzu.

Fue durante una entrevista con Caracol Televisión que Christian Nodal compartió sus rituales habituales de fin de año y los objetivos que espera cumplir en 2026.

El cantante mexicano detalló que entre sus intenciones destacan lanzar un nuevo álbum con múltiples colaboraciones, retomar la realización de duetos y producir un documental sobre el proceso creativo de su música.

(Captura de pantalla)

“Para el 2026, quiero hacer un álbum que rompa duro. Quiero hacer muchos duetos. He dejado de hacer muchos duetos. Quiero dedicarme 100% a sacar un álbum que traiga arte, que traiga cultura, que traiga un documental también de cómo se hace la música”, expresó Nodal durante la charla.

El artista también manifestó su interés por buscar inspiración a través de viajes, regresar a Colombia para una gira más extensa y aprender nuevas técnicas de canto.

“Quiero tener una casa en, en la playa. Creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar. Quiero aprender a pescar. Me gustaría tomar clases de canto también”, comentó.

Sobre el ámbito personal, Nodal confirmó sus planes de casarse en una ceremonia religiosa junto a Ángela Aguilar, resaltando que su meta principal es alcanzar tranquilidad y crecimiento en todas las áreas de su vida.

El reclamo de los internautas

(Tiktok bicikaraoke/Infobae)

El contenido de los planes de Nodal generó una reacción inmediata en redes sociales. Numerosos internautas cuestionaron que el cantante no haya mencionado a su hija en sus propósitos para el nuevo año, reflejando la distancia entre el artista y la menor, así como una preocupación por la ausencia paterna tras la separación de la cantante argentina.

Entre los mensajes más destacados, usuarios escribieron:

“¿Y para ser padre presente? ¿No tienes ese propósito aún?”

“¿Y para estar presente en la vida de tu hija todavía no?”

“¿No hay cursos para aprender a ser un padre presente? Uno puede divorciarse pero los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias.”

“Que se eduque moralmente en vez de vocalmente.”

“Enfócate a ver a tu hija.”

“De ser padre no hablamos, qué tristeza de papá te tocó Inti.”

“Nunca pasar más tiempo con mi hija, ¿no?”

“Pensé que iba a decir para estar con mi hija, compartir más con ella, para que tenga un lugar seguro estando conmigo.”

“Clases de cómo ser un hombre responsable le quedaría muy bien.”

“¿Y la de ser papá no te la sabes?”

“¿Y la hija?”

“Cualquier cosa, menos ser un buen papá.”

“Acércate a tu hija.”

“¿Y ser un buen papá no está en tus planes?”

La demanda contra Cazzu

(Instagram: Cazzu)

La entrevista y la respuesta del público ocurren en un contexto en el que la vida privada de Nodal ha estado bajo escrutinio debido a disputas legales y públicas con Cazzu por la custodia y manutención de Inti.

En diciembre, trascendió que Christian Nodal presentó una demanda ante un juez de lo familiar en Jalisco, para arreglar la situación de custodia, régimen de visitas y pensión de su primogénita. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y Cazzu será notificada próximamente para responder ante la autoridad judicial.

A la par, el año pasado se acusó al sonorense de falta de apoyo económico hacia su hija, así como rumores de que negar permisos para que Cazzu y la menor pudieran viajar fuera de Argentina. El entorno de Nodal ha negado estas acusaciones, asegurando que el cantante cumple con sus obligaciones.