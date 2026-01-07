México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y45790

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 04:45

Estado: Demorado

Vuelo: VB1028

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 06:09

Estado: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AA758

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 11:20

Estado: Demorado

Vuelo: IB304

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 12:50

Estado: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 14:45

Estatus: Demorado

Vuelo: DL605

Destino: Mineapolis

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 14:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:55

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:55

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

