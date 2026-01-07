México

7 consejos de nutrición para iniciar un Año Nuevo más saludable

Organismos como el Instituto Nacional de Salud coinciden en la importancia de incorporar hábitos sostenibles y prácticos a la rutina diaria

La adopción de hábitos alimentarios saludables al comenzar el Año Nuevo puede mejorar significativamente la calidad de vida a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar un nuevo año suele ser motivo para replantear hábitos y buscar mejoras en la salud y el bienestar.

En este sentido, adoptar una alimentación equilibrada, incorporar actividad física y establecer rutinas sostenibles son acciones que pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.

Diversos especialistas coinciden en que pequeños cambios diarios ofrecen grandes beneficios y ayudan a mantener la motivación a largo plazo.

Es por ello que continuación se presentan algunos consejos prácticos para comenzar el año de forma más saludable, de acuerdo con información del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (NIH)

Limitar los alimentos procesados y las bebidas azucaradas ayuda a disminuir el riesgo de aumento de peso y enfermedades crónicas, aconsejan organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios claves para transformar tu salud este año

El inicio del año suele ser un momento propicio para replantear los hábitos diarios. Adoptar pautas alimentarias saludables puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida durante los meses siguientes.

Especialistas en nutrición recomiendan acciones concretas para quienes buscan mejorar su bienestar a partir de la alimentación, entre estos consejos destacan los siguientes:

1-Mantener una dieta equilibrada: Uno de los puntos centrales que destacan los expertos del Instituto Nacional de Salud (NIH) es la importancia de mantener una dieta equilibrada. Esto implica consumir alimentos variados de todos los grupos, como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Asegurar la diversidad en cada comida favorece la obtención de los nutrientes esenciales para el organismo.

2-Planifica las comidas: La planificación de las comidas se presenta como un recurso útil para sostener una alimentación saludable., organizar menús semanales y prever ingredientes ayuda a evitar decisiones impulsivas asociadas a productos ultraprocesados. El CDC precisa que el control sobre las compras y la preparación de los alimentos contribuye a una mejor gestión nutricional.

3-Aumenta el consumo de frutas y verduras: El consumo de frutas y verduras continúa ocupando un lugar prioritario. Autoridades del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York recomiendan que la mitad del plato contenga vegetales en cada comida principal. Esta práctica, eleva la ingesta de vitaminas, minerales y fibra, elementos asociados a la reducción del riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

4-Limitar los alimentos procesados: Las bebidas azucaradas es otro de los ejes que destacan las fuentes especializadas. El exceso de productos industriales y refrescos puede favorecer el aumento de peso y la aparición de problemas crónicos. El reemplazo con opciones naturales y agua constituye una estrategia recomendada por los organismos internacionales de salud.

5-Controla las porciones: El control de las porciones facilita la regulación del consumo calórico. Ajustar el tamaño de los platos y servir cantidades moderadas ayuda a prevenir el sobrepeso. La elección de recipientes adecuados y el registro de las cantidades favorece la toma de conciencia sobre la cantidad ingerida en cada comida.

6-Manten la hidratación: La hidratación suficiente resulta clave para el correcto funcionamiento corporal. El CDC aconseja consumir no menos de ocho vasos de agua diarios y evitar la sobreingesta de bebidas azucaradas. La hidratación adecuada, además de sostener los procesos vitales, puede disminuir la sensación de hambre y favorecer el rendimiento físico y mental.

Por último, la combinación de una alimentación balanceada y actividad física regular completa el conjunto de recomendaciones para un inicio de año más saludable.

Limitar los alimentos procesados y las bebidas azucaradas ayuda a disminuir el riesgo de aumento de peso y enfermedades crónicas, aconsejan organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación gradual de estos consejos puede generar mejoras sostenidas en la calidad de vida.

