Todo sobre la Noche de Murciélagos 2026 en Xochimilco: fecha, hora y detalles

En la CDMX habitan al menos 23 especies diferentes de murciélagos, cuya presencia resulta fundamental para mantener el equilibrio en los ecosistemas. Foto: (SEDEMA)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México anunció la realización de la primera “Noche de Murciélagos” de 2026, un evento que abrirá sus puertas el sábado 10 de enero en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcómatl, dentro de la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con la convocatoria oficial, la jornada está dirigida a habitantes y visitantes interesados en descubrir el valor ecológico de los murciélagos y su impacto en la biodiversidad capitalina.

La propuesta de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA) busca crear un entorno de aprendizaje participativo, donde los asistentes podrán observar distintas especies de fauna nocturna. El programa incluye las siguientes actividades:

Monitoreo de murciélagos con radar.

Avistamiento de aves y anfibios.

Así como actividades lúdicas y proyecciones audiovisuales.

La actividad busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia ecológica de los murciélagos mediante experiencias educativas y culturales. (Wikimedia/U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters)

El objetivo principal consiste en fortalecer la relación entre la ciudadanía y la vida silvestre urbana, a través de experiencias directas y didácticas sobre la importancia de estos mamíferos para el equilibrio ecológico.

Aliados de los ecosistemas urbanos

Según la información difundida por la SEDEMA, los murciélagos contribuyen a la polinización de plantas, la dispersión de semillas y el control biológico de insectos. Las autoridades subrayaron que un solo murciélago insectívoro puede ingerir cientos de insectos por noche, lo que representa un aporte natural al control de plagas en la ciudad. En la capital mexicana se han documentado al menos 23 especies distintas de murciélagos, considerados piezas clave para la salud ambiental tanto en entornos urbanos como rurales.

Recomendaciones para la Noche de Murciélagos

La organización recomienda que los asistentes lleven ropa abrigadora, ya que la mayoría de las actividades se realizarán al aire libre y enero suele registrar temperaturas bajas durante la noche. El acceso tiene un costo de recuperación de 18 pesos por persona y es necesario completar un registro previo mediante el formulario en línea proporcionado por la institución.

Miles de murciélagos salen de su santuario al atardecer. (Cuartoscuro)

Murciélagos en México: diversidad y funciones clave

México alberga una de las mayores diversidades de murciélagos en el continente americano, con más de 130 especies registradas en distintas regiones del país. Estos mamíferos desempeñan funciones ecológicas esenciales, como la polinización de cultivos, la regeneración de bosques y el control de poblaciones de insectos. Su presencia en áreas urbanas y rurales mantiene el equilibrio de los ecosistemas y favorece la conservación de numerosas especies vegetales y animales. La protección de los murciélagos se ha convertido en un tema prioritario para instituciones ambientales y científicas mexicanas, que impulsan campañas de sensibilización y educación ambiental en distintas entidades del país.