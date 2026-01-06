México

Pensión del Bienestar: de cuánto es el aumento exacto del apoyo este 2026 y cuánto cobrarán en enero los pensionados

La apuesta del gobierno federal es llegar a más familias mediante incrementos directos en las pensiones y ayudas económicas

El próximo periodo de pagos
El próximo periodo de pagos de la Pensión del Bienestar ha dado inicio este 5 de enero de 2026. (Apoyos del Bienestar)

Durante la conferencia matutina de la presidencial, Ariadna Montiel quien se encuentra a cargo de la Secretaría del Bienestar dio a conocer que este año 2026 habrían un aumento en las llamadas pensiones del bienestar.

De esta manera, el Gobierno Federal de México arrancó la transferencia del primer bimestre de apoyos sociales para 2026, una medida que marca el inicio de un año en el que se proyecta alcanzar a más de 20 millones de beneficiarios y superar una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, según informó la titular de la Secretaría.

El impacto inmediato de este ajuste se refleja en el incremento en los montos de los depositos que se esperán este mes de enero.

Es por eso que aquí te decimos de cuánto es el aumento de la pensión y la cantidad exacta que debes recibir tras este incremento.

El Gobierno Federal de
El Gobierno Federal de México inició la entrega de apoyos sociales del primer bimestre de 2026 con el objetivo de llegar a más de 20 millones de beneficiarios. (Secretaría del Bienestar)

De cuánto es el aumento que tendrá la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores este 2026

Según dio a conocer Ariadna Montiel durante la conferencia mañaera de Claudia Sheubaum el aumento de la Pensión del Bienestar será de un montó exacto de 200 pesos de manera bimestral, es decir, 100 pesos por cada mes.

Con este aumento el depósito del mes de enero debe ser de un total de 6 mil 400 pesos en comparación con los 6 mil 200 pesos que recibieron en el último depósito del 2025.

Al cierre de 2026, la
Al cierre de 2026, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores aspira a beneficiar a 14.1 millones de mexicanos en situación vulnerable.

Calendario oficial de pagos del mes de enero de la Pensión del Bienestar

La entrega de recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, a lo largo de enero. Este esquema busca ordenar la dispersión y facilitar el acceso a los depósitos bancarios.

Letras A — Lunes 05 de enero

• Letras B — Martes 06 de enero

• Letras C — Miércoles 07 de enero

• Letras C — Jueves 08 de enero

• Letras D, E, F — Viernes 09 de enero

• Letras G — Lunes 12 de enero

• Letras G — Martes 13 de enero

• Letras H, I, J, K — Miércoles 14 de enero

• Letras L — Jueves 15 de enero

• Letras M — Viernes 16 de enero

• Letras M — Lunes 19 de enero

• Letras N, Ñ, O — Martes 20 de enero

• Letras P, Q — Miércoles 21 de enero

• Letras R — Jueves 22 de enero

• Letras R — Viernes 23 de enero

• Letras S — Lunes 26 de enero

• Letras T, U, V — Martes 27 de enero

• Letras W, X, Y, Z — Miércoles 28 de enero

