Luisa María Alcalde celebra que México asciende entre los países con mejor salario mínimo de América Latina

e acuerdo con Alcalde, los incrementos al ingreso mínimo han contribuido a mejorar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

A siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, los indicadores laborales y salariales permiten trazar un balance sobre los cambios registrados en la economía mexicana.

De acuerdo con declaraciones de Luisa María Alcalde, las políticas aplicadas en este periodo habrían sentado las bases de una “República de Bienestar”, con énfasis en la recuperación del salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales.

Luisa María Alcalde atribuye a Morena la política de aumentos salariales en México

Según lo señalado por Luisa María Alcalde, México habría dejado atrás una etapa caracterizada por bajos ingresos y alta precariedad laboral.

En su planteamiento, el país pasó de figurar entre las naciones con el salario mínimo más bajo de América Latina a ubicarse en los primeros lugares de la región, como resultado de incrementos sostenidos al ingreso mínimo.

El comunicado resalta el papel de los incrementos salariales como eje para fortalecer el bienestar laboral.

Alcalde afirmó que estos avances habrían sido posibles por una estrategia conjunta entre autoridades, trabajadores y sectores productivos, lo que, desde su perspectiva, permitió fortalecer el bienestar de millones de personas.

En ese sentido, sostuvo que el aumento al salario mínimo es uno de los principales pilares para mejorar el poder adquisitivo y reducir brechas sociales.

Claudia Sheinbaum celebra logros en el empleo formal

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que el país alcanzó un máximo histórico de 22.8 millones de empleos formales registrados ante el IMSS al cierre de noviembre.

Asimismo, datos oficiales indican que el peso mexicano registró su mayor apreciación desde 1991, lo que es interpretado por las autoridades como un reflejo de estabilidad económica.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la política salarial ha permitido una recuperación sostenida del ingreso mínimo. Crédito: YouTube Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum también ha citado cifras del Banco Mundial que ubican a México como el país de América Latina con mayor crecimiento de la clase media entre 2018 y 2024, un comportamiento que, de acuerdo con esta visión, estaría asociado al incremento del empleo formal y a los ajustes salariales.

El aumento del salario mínimo en 2026

A partir del 1 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo salario mínimo, tras un acuerdo alcanzado entre los sectores económicos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, explicó que el ajuste busca continuar con la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Zona general: incremento de 13%, de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales.

Zona Libre de la Frontera Norte: aumento de 5%, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, es decir, 13,409.80 pesos al mes.

Profesiones y oficios especiales: incremento conforme al porcentaje aplicado en su área geográfica.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estos incrementos beneficiarían a alrededor de 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026.

¿Cómo es el salario mínimo en Latinoamérica?

En América Latina, los salarios mínimos presentan amplias diferencias entre países.

De acuerdo con el partido, los incrementos sostenidos al ingreso mínimo han mejorado la posición de México en la región. Crédito: Luisa María Alcalde

De acuerdo con comparativos regionales, Uruguay, Chile y Costa Rica se mantienen entre las naciones con los salarios mínimos más altos, mientras que otros países de la región registran niveles considerablemente menores.

En el caso de México, las autoridades señalan que el salario mínimo ya permitiría cubrir dos canastas básicas a nivel nacional, frente a 1.8 en 2025.

La meta planteada por el gobierno federal es que, hacia 2030, el ingreso mínimo alcance para cubrir 2.5 canastas básicas, como parte de una estrategia de largo plazo para fortalecer el ingreso de las personas trabajadoras.