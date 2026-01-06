Kenia López Rabadán exige justicia tras accidente del Tren Interoceánico

El accidente dejó 14 muertos y casi 100 personas heridas. REUTERS/Virgilio Luis

Una semana después del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, accidente que dejó 14 muertos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a garantizar justicia y verdad para las víctimas.

La panista enfatizó la necesidad de evitar la impunidad y la repetición de tragedias similares.

En entrevista con reporteros en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán reiteró la exigencia de una investigación totalmente transparente, así como la revisión urgente de la infraestructura ferroviaria nacional para asegurar la protección de la ciudadanía.

La Cámara de Diputados pide esclarecer muertes por descarrilamiento ferroviario

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, la legisladora panista planteó que ningún responsable debe quedar fuera del proceso.

Kenia López Rabadán asistió a una reunión con la American Society of Mexico. | Cámara de Diputados

“Más allá de nombres y apellidos o de querer proteger a algún servidor público, a alguna persona en particular o incluso a alguna empresa, las personas que lamentablemente perdieron la vida y sus familias deben de encontrar justicia y deben estar en la cárcel los corruptos que provocaron estas 14 muertes y estas 98 personas heridas”, expresó.

Según la diputada del albiazul, es inadmisible que la corrupción y la ineptitud sean factores letales, por lo que cualquier empresa o funcionario implicado debe responder legalmente.

La diputada también insistió en que para garantizar la no repetición de hechos de esta magnitud se deben examinar tanto los trenes ya existentes, como el Tren Maya, como los nuevos proyectos en desarrollo, entre ellos el tren México-Querétaro.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que se actuará con transparencia para informar sobre las causas del accidente. La FGR, la fiscalía estatal y la Agencia Reguladora de Transporte colaborarán para garantizar la seguridad y hacer justicia. (Presidencia)

Reclamó la aplicación estricta de la legislación vigente para evitar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en las obras.

“Hay leyes de obras, leyes de adquisiciones, leyes que se han dado en términos de los instrumentos legales en nuestro país; lo que tendría que suceder es que no haya moches, que no haya corrupción, que no haya gente que se esté enriqueciendo ilegalmente, que no haya alguien que se sienta tan poderoso como para cometer una corrupción que cueste la vida de personas y, además, no le pase nada”.

El enfoque central de López Rabadán es que todas las víctimas y sus familias accedan a una reparación integral, incluyendo atenciones médica, psicológica, legal y económica. Sostuvo que la verdad sobre lo sucedido es también un derecho fundamental y exigió al Estado mexicano proporcionar claridad y sancionar a quienes resulten responsables, “sea quien sea”.

López Rabadán se pronuncia por la crisis venezonala

Además, la presidenta de la Mesa Directiva manifestó su opinión sobre la situación de Venezuela, país respecto al cual subrayó el deterioro de las instituciones y la eliminación de los contrapesos.

“Claramente las instituciones en Venezuela se deterioraron y los contrapesos se anularon”, lo que, según ella, ocasionó una inconformidad extendida. Explicó: “Me parece que una nación que sale y de manera valiente vota, y esa votación no se hace válida, genera evidentemente una preocupación internacional”.

López Rabadán exhortó al fortalecimiento del multilateralismo y a la actuación efectiva de los organismos internacionales frente a violaciones de derechos humanos.

“Necesitamos organismos multilaterales que den respuesta, que cuando alguien no gane una elección haya un espacio internacional deliberativo para que esa persona que no gane o ese régimen que no gane se vaya y permita que quien ganó gobierne”, subrayó.