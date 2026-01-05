Mentiras, calumnias y desinformación: Luisa María Alcalde denuncia el juego sucio de la oposición rumbo a 2026

Según Alcalde, Morena sigue siendo un instrumento de transformación social con principios claros.

En medio de un panorama electoral que se extenderá hasta 2027, la dirigencia nacional de Morena advirtió que el partido enfrentará una etapa marcada por campañas de desinformación, reformas clave y una competencia política cada vez más confrontativa.

Así lo expresó Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, quien llamó a la militancia a cerrar filas ante lo que consideró una ofensiva de la oposición nacional e internacional.

Alcalde llama a “cuidar a Morena” ante ataques de la oposición

Durante un mensaje dirigido a simpatizantes, Luisa María Alcalde sostuvo que, si la tendencia actual continúa, 2026 podría convertirse en un año récord en difusión de mentiras, calumnias y noticias falsas contra el movimiento.

Alcalde afirmó que los ataques surgen de intereses afectados por políticas públicas que han beneficiado a la población.

Afirmó que, pese a la inversión económica en “campañas sucias”, la oposición no podrá imponerse a la voluntad popular ni a la dignidad del electorado.

La dirigente subrayó que Morena es un instrumento de transformación social con principios claros, por lo que quienes no estén dispuestos a respetarlos tienen la opción de abandonar el partido.

Enfatizó que el reto no solo vendrá del exterior, sino también del compromiso interno de preservar la identidad del movimiento.

Críticas a una oposición “moralmente derrotada”

Desde la visión de la dirigencia morenista, la oposición ha optado por nuevas estrategias digitales ante su incapacidad de competir territorialmente.

La dirigencia de Morena considera que la oposición está moralmente debilitada y recurre a estrategias digitales ante su incapacidad territorial. (@JorgeRoHe)

Alcalde y otros oradores señalaron que fuerzas opositoras han recurrido a expertos en campañas negativas y redes sociales para intentar frenar el proyecto de transformación.

Según Morena, estos ataques surgen cuando ciertos intereses se sienten afectados por políticas públicas que han generado mejoras tangibles en la vida cotidiana de la población, un factor que, aseguran, dificulta que los discursos opositores tengan impacto electoral.

Un calendario electoral complejo rumbo a 2027

El escenario político se verá marcado por múltiples procesos electorales.

En 2026, Coahuila renovará su Congreso local, integrado por 25 diputaciones, bajo la coordinación del INE y el organismo electoral estatal.

El calendario electoral de 2026 incluirá la renovación del Congreso de Coahuila y múltiples elecciones locales. (AP Foto/Marco Ugarte)

Paralelamente, se prevé la aprobación de una reforma electoral que podría modificar reglas sobre financiamiento, organización de comicios y representación proporcional.

Para 2027, el país vivirá elecciones concurrentes federales y locales, con la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales y cientos de ayuntamientos, además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Entre los procesos más relevantes destacan:

Renovación de 17 gubernaturas estatales

Elección de 1,088 diputaciones locales

Designación de 680 presidencias municipales

Elecciones judiciales federales y locales

Revocación de mandato y choque político

La posible reforma para adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 ha intensificado el debate político.

La posible reforma para adelantar la revocación de mandato presidencial ha generado un intenso debate político. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se trata de una propuesta viable, pidió que no se apruebe de manera apresurada.

En contraste, legisladores de oposición calificaron la iniciativa como una maniobra para favorecer al oficialismo.

Figuras como Ricardo Anaya advirtieron que la reforma podría romper equilibrios democráticos y acusaron a Morena de actuar por temor a una pérdida de apoyo ciudadano, en un contexto de creciente confrontación rumbo al siguiente ciclo electoral.