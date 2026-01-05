México

Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este 5 de enero

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Guardar
Amazon se ha convertido en
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el futuro incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, brillar nuevamente.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el confinamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en México resultaron ser de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de encontrar otras ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

Estos son los libros más leídos del momento

1. Descubre a los mejores amigos

Autor: Tomás García Cerezo

2. La Biblioteca De La Medianoche

Autor: Matt Haig

3. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

4. La empleada doméstica ( La empleada 1 )

Autor: Freida Mcfadden

5. La teoría Let Them. La clave está en soltar

Autor: Mel Robbins

6. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

7. Querida yo: tenemos que hablar: Conócete y sé feliz contigo

Autor: Elizabeth Clapés

8. Editorial Garcia - Retos Mentales Para Pequeños Genios Juegos Mentales Para Niños Actividades Educativas Divertidas Ejercicios de pensamiento para niños - Juegos de lógica para niños

Autor: Grupo Editorial Garcia

9. La psicología del dinero

Autor: Morgan Housel

10. Misal 2026: Ciclo a

Autor: Various

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Cae la lectura en México

Miles de personas en la
Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Noticiasmexico-noticiasAmazon LibrosLeámos

Más Noticias

Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué día recibirán su primer pago del año las beneficiarias?

El primer pago del año para las beneficiarias del Programa Madres Trabajadoras se realizará durante enero de 2026

Programa Madres Trabajadoras 2026: ¿qué

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Los presentadores, quienes recientemente dejaron sus respectivos programas en Televisa y TV Azteca, se dieron el “sí” en Cancún

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

La UNAM expresa su preocupación ante las recientes acciones militares de EEUU en Venezuela y rechaza unilateralismo

La Máxima Casa de Estudios reconoció que en ese país existen graves problemas con la democracia y los derechos humanos. No obstante, insistió en que cualquier solución debía buscarse de manera pacífica

La UNAM expresa su preocupación

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas posibles en las que te podrás inscribir para recibir el apoyo de los 6 mil 430 pesos

Este año traerá un incremento en el monto del apoyo económico

Inscripción Pensión Bienestar 2026: fechas

Citlalli Hernández califica de irresponsable a Rojo de la Vega por críticas a AMLO ante Trump

La secretaria de las Mujeres salió en defensa del ex mandatario, luego de que la alcaldesa de la Cuauhtémoc le recordara el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Citlalli Hernández califica de irresponsable
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un comando armado asesinó al

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

Así fue el conmovedor discurso de Diego Luna en los Critics’ Choice Awards sobre el poder de la comedia

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

DEPORTES

Checo Pérez asegura que ser

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98

Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Monterrey y Tigres debutan con victoria en la Liga Mx Femenil