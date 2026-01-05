Citlalli Hernández califica de irresponsable a Rojo de la Vega por críticas a AMLO ante Trump

Crédito: Presidencia (izquierda) | X( derecha)

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvieron un intercambio en redes sociales a raíz de un pronunciamiento realizado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El ex mandatario, tras varios meses alejado de la esfera pública, dirigió un mensaje al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la intervención estadounidense en Venezuela.

López Obrador instó a Trump a no dejarse influenciar, señalando: “No caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

A partir de estas declaraciones, Alessandra Rojo de la Vega criticó la postura de López Obrador, cuestionando su silencio ante el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, incidente que resultó en la muerte de 14 personas. La alcaldesa expresó: “Oiga presidente, ¿para las familias y víctimas del tren que usted construyó. El ‘sello de su gobierno’ para ellos y ellas nada?”

Crédito: Alcaldía Cuahtémoc

La intervención de Rojo de la Vega motivó una respuesta de Citlalli Hernández Mora, quien consideró inapropiado pronunciarse sobre el accidente sin contar con los resultados de las investigaciones pertinentes. Hernández Mora cuestionó: “¿no te parece medio irresponsable hablar de un accidente tan lamentable sin que aún haya investigaciones que revelen lo que pasó?“.

Cabe destacar que en este contexto, el pasado 4 de enero, algunas víctimas directas del accidente se preparan para denunciar a constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el descarrilamiento de una locomotora del Tren Interoceánico ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

El despacho especializado en derecho penal que representa a los afectados comunicó que la acción legal se fundamenta en la identificación de “graves fallas” e irregularidades en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z del la ruta ferroviaria.

El documento emitido por los representantes legales indica que el lunes 5 de enero se difundirá públicamente información sobre la denuncia penal, así como las demandas concretas de las víctimas.

“No necesitan denunciar” afirma Sheinbaum sobre la demanda federal de las víctimas de descarrilamiento

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México afirmó que las personas afectadas s por el accidente del Tren Interoceánico no están obligadas a presentar denuncias penales para recibir apoyo, aunque pueden hacerlo si así lo desean.

Sheinbaum informó que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, obtuvo un amparo. | YouTube Claudia Sheinbaum

Explicó que la FGR ya abrió una carpeta de investigación y que se están realizando peritajes especializados para determinar las causas del descarrilamiento, que ocurrió el 28 de diciembre de 2025 y dejó 14 muertos y decenas de heridos.

Sheinbaum aseguró que las víctimas pueden acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para recibir apoyo del gobierno y recursos provenientes de los seguros del tren, asimismo indicó que el gobierno garantizará la reparación integral del daño. El monto de las indemnizaciones aún está en proceso de definición, mientras la Fiscalía continúa con la investigación.