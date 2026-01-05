Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Las personas detenidas (FGE Puebla)

Como resultado de un cateo, un total de 10 personas fueron detenidas en Puebla debido a que fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado a a actividades de narcomenudeo y robo a transeúntes.

Se trata de siete hombres y tres mujeres, quienes fueron asegurados junto con sustancias ilícitas como resultado del cateo que fue realizado tras diversas denuncias sobre robos a personas, así como venta de drogas.

Si bien el informe no detalla el nombre de la estructura criminal, las autoridades indican que la banda criminal al parecer operaba desde hace al menos cuatro años.

“Se logró identificar un inmueble ubicado en la colonia Popular Castillotla, el cual era presuntamente utilizado como punto de venta y distribución de estupefacientes, así como casa de seguridad para los integrantes de dicha banda”, es parte del informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla compartido el 4 de enero.

Dentro del inmueble revisado estaban sujetos identificados como Carlos Fernando N., Raúl N., Eduardo Ángel N., Mario Alberto N., Raúl N., Ricardo N., Carlos Eduardo N., María Félix N., Martha N. y Mónica Lizbeth N. Todos ellos fueron asegurados junto con 74 envoltorios con dosis de droga de distintos tipos.

Además, el inmueble revisado quedó bajo resguardo de las autoridades y la FGE de Puebla calificó las acciones como “un golpe estratégico y contundente contra estructuras delictivas que afectaban de manera directa la seguridad”.

La imagen compartida por la Fiscalía de Puebla muestra a los 10 individuos detenidos, así como parte de lo hallado al interior del inmueble.

Detienen a miembros de Los Keos

Cabe recordar que el 20 de diciembre pasado las autoridades de Puebla informaron sobre la detención de integrantes del grupo conocido como Los Keos, la cual está relacionada con narcomenudeo, además de , robo a visitantes, de vehículos y de autopartes en el Centro Histórico de Puebla.

En dicha ocasión las autoridades de Puebla informaron sobre la detención de siete personas: seis hombres y una mujer, quienes fueron aseguradas tras un cateo en un inmueble que era usado como punto de operación y casa de seguridad, ubicado en la calle 20 Poniente número 307.

Dentro del inmueble había dosis de cocaína, cristal y marihuana, así como billetes de diferentes denominaciones. Las personas capturadas operaban en el Centro Histórico de la entidad, sitio en el que se dedicaban a escoger a posibles víctimas y aprovechar momentos de distracción para quitarles sus pertenencias.