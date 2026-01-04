Tres razones por las que la 4T es el movimiento más fuerte del mundo, según Luisa Alcalde

La dirigente del partido señaló que México ya no es territorio de conquista. FOTO: X Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que esta corriente política de izquierda es la más fuerte del mundo debido a tres razones fundamentales.

Alcalde Luján señaló que el Movimiento es el más fuerte en todo el planeta debido a tres elementos: unidad interna, respaldo popular y la influencia de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador como referentes.

La morenista subrayó que México ya no es tierra de conquista, sino una nación libre, independiente y soberana.

“Que se escuche fuerte y que se escuche claro: México ya no es tierra de conquista. Es una nación libre, independiente y soberana”, afirmó.

Las palabras de la dirigente partidista se dan después de la captura de Nicolás Maduro, quien se denominaba el heredero de la revolución social iniciada por Hugo Chávez en Venezuela.

Luis María Alcalde denuncia falta de pensiones para discapacitados en Coahuila bajo el PRI Crédito: Instagram: Luisa Alcalde

El PAN asegura que apoyo social a Morena se debe a programas sociales

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), criticó a Morena al señalar que el respaldo ciudadano ​“solo se debe a los programas sociales” implementados por sus gobiernos, como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y las becas ‘Benito Juárez’.

Al relanzar la plataforma política del PAN este año, Romero afirmó en un video publicado en su cuenta de X que buscan “recuperar la esencia” de ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. En ese mensaje, enfatizó que “un 46 % de la población no cree el cuento del Movimiento de la Cuarta Transformación”.

Según el dirigente, la única política en la que Morena recibe aprobación es en la entrega de apoyos sociales, y cuestionó retóricamente: “¿Quién podría estar en contra de eso?”.

Además, subrayó que “en todo lo demás, están feamente reprobados”, apelando a quienes integran el 46 % no conforme con el oficialismo a considerar al PAN como opción: “Si todo ese 46 % quiere un vehículo de participación, es el Partido Acción Nacional. Lo tenemos resuelto. Póngannos a prueba”.

Luisa Alcalde pide a morenistas no hacer evidentes las fisuras internas

Luisa María Alcalde, durante su visita a Baja California el viernes 3 de octubre de 2025, reafirmó la postura de Morena ante las divisiones internas y las reglas para evitar el nepotismo: “en 2027 Morena no llevará a ningún familiar en las boletas... el nepotismo no tiene cabida en nuestro movimiento”.

El partido eliminará, a partir de 2030, la posibilidad de reelección en cargos de elección popular, como extensión de su nueva estrategia para impedir que los familiares de funcionarios accedan a candidaturas, según lo expresó la dirigente.

Al ser consultada por la prensa sobre las diferencias públicas dentro de Morena—conocidas como “fuego amigo”—, Alcalde destacó que sería absurdo pretender un pensamiento único en el partido y alertó: “esas diferencias es hacerle el ‘caldo gordo’ a la derecha si las estamos exhibiendo”.