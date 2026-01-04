México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 8:54 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:54 de este 4 de enero a 18 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 9 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.747 grados de latitud y -99.55 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre el cantautor y la violinista generaron versiones de un supuesto romance que no ha sido negado hasta el momento

Esmeralda Camacho respalda causa de

Gobierno de la CDMX desplegará operativo con 14 mil policías por el Día de Reyes

Las acciones incluyen centros de monitoreo tecnológico, atención médica, tránsito fluido y refuerzos en transporte público durante una de las jornadas con mayor movimiento

Gobierno de la CDMX desplegará

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

La actriz retoma el género que la consolidó tras una etapa dedicada a series, cine y proyectos audiovisuales

Silvia Navarro regresa a las

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

El nombramiento, avalado por el máximo órgano judicial, genera inquietud social sobre los criterios y controles para cargos clave en la judicatura mexicana

Exabogada de Mayito Gordo es

El derrumbe de Los Chapitos: la caída de sus capos, batallas internas y una cadena de extradiciones

La ofensiva de las fuerzas de seguridad aceleró la descomposición de la estructura de poder, mientras figuras emergentes buscan sobrevivir en medio de tensiones y amenazas

El derrumbe de Los Chapitos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exabogada de Mayito Gordo es

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

ENTRETENIMIENTO

Esmeralda Camacho respalda causa de

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’, reaparece en medio de rumores de su muerte

Regresos y nuevas telenovelas que marcarán la televisión en 2026

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

DEPORTES

Rayados y Atlas se enfrentarán

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y dónde ver al rival de México en el mundial 2026

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 4 de enero