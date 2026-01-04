México

Procesan a 34 personas en Jalisco por cometer agresiones contra las mujeres

Los detenidos enfrentan sentencias por delitos como violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual

La Fiscalía del Estado de Jalisco logró la vinculación a proceso de 34 personas acusadas de agresiones contra mujeres en seis municipios. (Imagen de Archivo/ Guardia Nacional)

La Fiscalía del Estado obtuvo la vinculación a proceso de 34 personas acusadas de agresiones contra mujeres en el estado de Jalisco, en una operación que abarcó seis municipios y se desarrolló entre el pasado 11 y el 20 de diciembre de 2025.

Según informó la Fiscalía del Estado (FGE), esta acción se realizó tras denuncias presentadas ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La institución precisó que las investigaciones incluyeron múlñtiples delitos entre los que figuran la violencia familiar, violación, feminicidio, tentativa de feminicidio y acoso sexual.

Las acciones judiciales, desarrolladas entre el 11 y 20 de diciembre de 2025, abarcaron Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y Puerto Vallarta. (Imagen de Archivo/ Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Detenciones por ataques contra mujeres

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Jalisco, los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Puerto Vallarta. La institución destacó que cada carpeta de investigación se integró bajo estándares de debida diligencia y con perspectiva de género.

Durante el operativo, ocho personas fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión vigentes ejecutadas por la Policía de Investigación, mientras que 23 individuos recibieron notificaciones y citaciones del Juez de Control para comparecer a audiencias de imputación.

Además, dos personas fueron arrestadas en flagrancia, lo que permitió activar de inmediato las medidas judiciales correspondientes. Una persona adicional fue vinculada a proceso tras la reposición de un procedimiento previo.

La Fiscalía del Estado explicó que, tras ser presentados ante el Órgano Jurisdiccional y al desahogar los datos de prueba pertinentes, se dictó la vinculación a proceso de los imputados.

La operación responde a denuncias presentadas ante la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. (Imagen de Archivo/ SSPC)

Sanciones impuestas a los agresores en Jalisco

Para quienes representaban un riesgo inmediato, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, la medida cautelar más estricta establecida en el sistema judicial mexicano. En otros casos, se determinaron medidas cautelares diversas bajo estricta vigilancia; donde la ley lo permite y el perfil criminal lo justifica, se concedió la suspensión condicional del proceso, sujeta a condiciones de conducta y reparación.

La Fiscalía del Estado detalló que mantiene activa la investigación y advirtió que las diligencias continuarán hasta obtener sentencias para quienes resulten culpables de agresiones contra mujeres.

Según la dependencia, esta labor busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones responsables de procurar justicia y reafirmar el compromiso con la restitución de derechos de las víctimas de violencia de género.

Entre los datos relevantes del caso se encuentran:

  • La vinculación a proceso de 34 personas en menos de diez días
  • La cobertura de seis municipios del estado
  • La intervención de diferentes áreas especializadas en la investigación de delitos de género

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su postura de mantener la persecución penal en todos los casos donde se formalicen denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, utilizando todos los recursos legales y de inteligencia disponibles hasta lograr sanciones para los responsables.

