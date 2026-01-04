México

La influencia de padres y amigos: un impacto silencioso en la vida en pareja

Las opiniones y el apoyo de familiares y amigos pueden condicionar desde la elección de pareja hasta la estabilidad del vínculo, dejando huellas profundas en el bienestar emocional y la convivencia diaria

Guardar
Los padres ejercen una influencia
Los padres ejercen una influencia significativa en los comportamientos de los hijos, aunque sean adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que inicia como una opinión, consejo o alguna observacion de padres y amigos hacia nuestras parejas puede influir más de lo que imaginamos en la relación.

Estudios recientes señalan que la influencia de padres y amigos se reconoce como una de las causas de conflicto más frecuentes.

De acuerdo con investigaciones recogidas por ScienceDirect y Purdue University, la intervención de figuras cercanas impacta tanto en la calidad de la convivencia como en la toma de decisiones dentro del vínculo afectivo.

Según el análisis publicado por ScienceDirect, los padres ejercen una influencia significativa en los comportamientos y actitudes de los hijos, incluso una vez alcanzada la vida adulta.

La presión social puede generar
La presión social puede generar conflictos, sobre todo cuando los amigos no aceptan a la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estudio indica que los padres suelen transmitir modelos de convivencia y expectativas sobre las relaciones, lo que puede generar presión respecto a la elección de pareja o las decisiones dentro del matrimonio.

Además, el reporte señala que la falta de respaldo parental o la desaprobación explícita hacia la pareja puede provocar tensiones y malestar emocional en uno o ambos miembros de la relación.

La investigación de la Universidad de Purdue en Estados Unidos detalla que los padres tienden a preferir que sus hijos se relacionen con amistades de características similares a las propias, como género o raza.

Esta preferencia puede limitar la formación de redes sociales diversas y, a largo plazo, condicionar la apertura o el desarrollo pleno de la propia relación de pareja.

Purdue University subrayó que esta influencia suele ser más notoria durante la juventud, aunque sus efectos se mantienen en etapas posteriores.

En el ámbito europeo, estudios revisados por Oxford Academic advierten que la desconexión familiar, especialmente en madres divorciadas o viudas, puede repercutir en la salud mental y aumentar la vulnerabilidad ante conflictos en nuevas relaciones.

La falta de apoyo familiar
La falta de apoyo familiar repercute en la relación de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de apoyo familiar se asocia con síntomas depresivos y menores niveles de satisfacción relacional.

En cuanto al círculo de amistades, la presión social del entorno puede generar conflictos cuando los amigos manifiestan opiniones negativas o juicios sobre la pareja.

La falta de apoyo por parte del grupo de amigos suele traducirse en inseguridad o dudas respecto a la estabilidad de la relación, y en ocasiones influye en la toma de decisiones importantes.

Las fuentes académicas coinciden en la importancia de la autonomía y la comunicación dentro de la pareja para mitigar los efectos de las opiniones externas.

El fomento de límites claros y el establecimiento de prioridades compartidas se mencionan como estrategias eficaces para preservar la estabilidad emocional y la calidad del vínculo.

Es necesario establecer límites claros
Es necesario establecer límites claros con familiares y amigos respecto de la relación de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntos clave sobre la influencia de padres y amigos en la pareja:

  • La influencia parental se manifiesta en la transmisión de expectativas y modelos de relación, lo cual puede generar presión o desacuerdo dentro de la pareja.
  • La aprobación o desaprobación familiar afecta la satisfacción y el bienestar emocional en la convivencia.
  • Las preferencias de los padres por amistades similares limitan la diversidad en los vínculos sociales y pueden condicionar la relación de pareja.
  • La falta de apoyo familiar, especialmente en madres divorciadas o viudas, se asocia con mayor vulnerabilidad y síntomas depresivos en nuevas relaciones.
  • La opinión y presión de los amigos puede interferir en la toma de decisiones y generar dudas sobre la estabilidad de la pareja.
  • La autonomía y la comunicación efectiva son estrategias recomendadas para reducir el impacto negativo de las influencias externas.

Temas Relacionados

psicologíabienestarrelaciones de parejamexico-noticias

Más Noticias

Fernández Noroña protagoniza confrontación con mexicano durante su estancia en Roma

El incidente se registró durante las vacaciones de senador en Italia

Fernández Noroña protagoniza confrontación con

El segundo frente frío de enero causará lluvias y fuertes vientos

El ingreso del frente frío núm. 27 generará condiciones para chubascos y reforzará el descenso térmico, además de vientos fuertes

El segundo frente frío de

Por qué Benito Juárez es símbolo de soberanía en México

La trayectoria política del zapoteca consolidó reformas que eliminaron privilegios y crearon condiciones para la igualdad jurídica

Por qué Benito Juárez es

IMSS logra difícil cirugía fetal para tratar hidrocefalia en México

Un procedimiento de alta especialidad reabre una técnica abandonada por décadas y cambia el pronóstico prenatal

IMSS logra difícil cirugía fetal

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó sobre la detención de los dos hombres, realizada en la colonia Sagitario 8

Cocaína, marihuana y una motocicleta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína, marihuana y una motocicleta

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Prime Video en México

¿Peso Pluma es fan de Peña Nieto? Un TikTok desata especulaciones y polémica en redes sociales

Nortec: Bostich + Fussible llevará su sonido a La Maraka

“Me faltas siempre”: Andrea Legarreta conmueve con carta de cumpleaños para su madre a dos años de su muerte

Acusan a Christian Nodal de copiar el estilo de Pepe Aguilar: “Quiere quedar bien con el suegro”

DEPORTES

Chivas Femenil debuta con victoria

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil

Estos son los jugadores venezolanos que han brillado en la Liga Mx

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México