Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

El cuerpo de Sergio, de aproximadamente 50 años, fue hallado sin vida y con huellas de violencia en la colonia Cucapah Progreso, Mexicali. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

El cuerpo de un hombre identificado como Sergio, de aproximadamente 50 años de edad, fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia en un domicilio de la colonia Cucapah Progreso al poniente de Mexicali, Baja California, el pasado sábado 3 de enero.

Según reportes de las autoridades, el hallazgo se realizó cerca de las 11:00 horas sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en un cuarto donde la víctima permanecía sentada en el piso.

El individuo presentaba manchas hemáticas, además de encontrarse en avanzado estado de descomposición y era conocido en la zona por consumir sustancias ilícitas y mantener episodios de comportamiento conflictivo.

Detalles del hallazgo

De acuerdo con información obtenida por El Sol de México, los vecinos identificaron al fallecido como Sergio, quien, según testimonios recabados de varios residentes por el mismo medio, señalaron que solía gritar y maldecir en solitario, sin dirigirse a personas en específico.

Las autoridades municipales acordonaron la zona para que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaran las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte, ya que por el estado en que fue encontrado no se apreciaron otros detalles a simple vista.

Hasta el momento, la FGE no ha brindado información adicional sobre posibles responsables ni ha confirmado la detención de sospechosos relacionados con el hecho.

El área permaneció bajo resguardo de agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno, junto con personal del cuerpo de bomberos, quienes colaboraron en las labores iniciales tras el reporte de hallazgo.

Según informó El diario tijuana, la investigación quedará a cargo de la Fiscalía, que será la encargada de esclarecer las circunstancias y el móvil de este deceso.

La víctima presentaba manchas hemáticas y se encontraba en avanzado estado de descomposición, dificultando la visualización de otros detalles. (REUTERS/Carlos Jasso)

Este caso representa el segundo homicidio violento documentado en Mexicali en lo que va de enero. El primer incidente ocurrió el jueves anterior, cuando otro hombre fue encontrado sin vida en un lote baldío de la colonia Huertas del Colorado, con huellas de violencia visibles y atado de pies y manos, según informaron familiares en ese momento.

El primer hecho violento del año 2026 en Mexicali se registró la mañana del pasado jueves 1 de enero en la zona oriente, luego de que autoridades localizaran a un hombre sin vida en el fraccionamiento Huertas del Colorado.

De acuerdo con información preliminar obtenida por medios locales, los hechos ocurrieron poco antes de las 8:00 horas, cuando autoridades hallaron a un hombre inconsciente en el cruce de la avenida Papache y la calle Del Junco.

Al arribar al sitio, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmaron la presencia de un hombre atado de manos y piernas, quien ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue descrita como una persona de tez morena y complexión delgada, quien vestía un suéter rojo y pantalón negro. A simple vista, presentaba lesiones visibles en el rostro.

Agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de la escena para realizar el peritaje correspondiente y posteriormente trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad completa de la víctima ni sobre avances en la investigación. La comunidad de Cucapah Progreso permanece a la espera de los resultados forenses y de los informes oficiales que permitan esclarecer el caso.