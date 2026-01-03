México

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Las detenidas intentaron darse a la fuga al ser descubiertas con narcóticos

Las detenidas tenían más de
Dos mujeres fueron arrestadas con más de cien dosis de presunta marihuana y cristal en un operativo realizado en el kilómetro 307 de la carretera federal Chetumal–Cancún, un punto estratégico del municipio de Tulum y vínculo central de las rutas turísticas y comerciales del estado.

Autoridades investigan su posible conexión con una célula delictiva en la Riviera Maya, en medio de un despliegue especial de seguridad intensificado por la creciente movilidad propia de la temporada decembrina.

El operativo se suma a una serie de acciones promovidas en el corredor Tulum–Playa del Carmen, zona donde el combate al narcomenudeo es prioridad para las fuerzas de seguridad.

Las intervenciones policiales en esa carretera se han incrementado como parte de los esfuerzos para frenar delitos vinculados al tráfico de drogas, aprovechando el flujo turístico y comercial durante el periodo de fin de año.

La detención ocurrió cuando elementos del Grupo Centurión, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, patrullaban la vía para prevenir delitos.

Al observar en la parte trasera de un vehículo blanco a dos mujeres intercambiando pequeñas bolsas de plástico con hierba seca, los agentes decidieron intervenir. Al notar la llegada de las autoridades, ambas sospechosas intentaron abordar el Volkswagen Jetta blanco con placas de Quintana Roo; sin embargo, la rápida reacción policial imposibilitó su huida.

Durante la inspección, los oficiales incautaron 107 bolsitas tipo ziploc con vegetal verde con características de marihuana y 18 bolsitas con material sólido cristalino similar a cristal. Además, aseguraron dos teléfonos celulares, un bolso, una cangurera y el vehículo involucrado.

Las mujeres fueron identificadas como Celia “N” y Zitlaly Ariana “N” y trasladadas a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde su situación legal será analizada.

Qué tan peligrosa es la marihuana

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La marihuana es una de las drogas psicoactivas más consumidas en el mundo. Su principio activo, el tetrahidrocannabinol (THC), actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir efectos como euforia, alteraciones en la percepción y disminución de la coordinación motora.

El consumo ocasional en adultos sanos suele asociarse a riesgos bajos, aunque pueden aparecer efectos secundarios como sequedad bucal, taquicardia, somnolencia y dificultades cognitivas temporales. El uso frecuente o en grandes cantidades aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia y puede agravar problemas de salud mental, especialmente en personas con predisposición a trastornos psicóticos o de ansiedad.

En adolescentes, la marihuana representa un riesgo mayor. Su consumo durante el desarrollo cerebral puede afectar la memoria, el aprendizaje y la atención de manera prolongada. Además, se ha observado una relación entre el uso regular y el abandono escolar, así como un aumento en la probabilidad de sufrir accidentes de tráfico cuando se conduce bajo sus efectos.

En el ámbito médico, la marihuana se utiliza bajo prescripción para tratar síntomas como el dolor crónico, las náuseas y la espasticidad, aunque su seguridad y eficacia siguen siendo motivo de debate. Las consecuencias dependen de la frecuencia de uso, la edad de inicio y la vulnerabilidad individual.

