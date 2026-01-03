Ceci Flores reitera llamado a Sheinbaum para hallar a su hijo desaparecido: “Miles de madres necesitamos su mano”

Ceci Flores reacciono a un video en el que se ve a la mandataria consolar a una periodista durante el sismo de ayer | Cuartoscuro / Presidencia

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reiteró su llamado a que la presidenta Claudia Sheinbaum apoye a los familiares de las personas desaparecidas.

Esto, en reacción a un video que se difundió en redes sociales, en el cual se ve a la presidenta Sheinbaum intentar tranquilizar a una reportera que aparentemente tuvo una crisis nerviosa por el sismo de magnitud 6.5, que ocurrió ayer durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

En su cuenta de X, la activista republicó dicho video y afirmó que ella también está asustada, pues tiene miedo de fallecer sin haber encontrado a sus hijos desaparecidos.

Consideró que “miles” de madres buscadoras necesitan también la mano de la mandataria, para sentir que “la mujer que dirige el país” las entiende, arropa y apoya para encontrar a sus familiares desaparecidos.

“Presidenta @Claudiashein yo también estoy asustada, tengo miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos, no quiero irme con los brazos vacíos.

“Miles de madres necesitamos su mano, queremos sentir que la mujer (que también es madre) y dirige el país, nos entiende, nos arropa y nos ayuda a encontrar a quienes parimos”, escribió en la red social.

Ceci Flores reiteró su llamado a que Sheinbaum ayude a las madres buscadoras. | X- Ceci Flores

En septiembre pasado, la madre buscadora sonorense invitó a Sheinbaum Pardo a participar en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas, luego de que durante su Primer Informe de Gobierno, la mandataria aseguró que puede caminar por todo el país sin miedo.

En ese entonces, a través de un video publicado en redes sociales, Flores cuestionó cómo esa seguridad podría extenderse a las madres buscadoras, especialmente ante los asesinatos de activistas y miembros de colectivos en varios estados.

“Hoy escuché a la presidenta decir que ella puede caminar por todo el país sin miedo y yo me pregunto cómo podríamos vivir nosotras igual, vivir sin miedo, caminar sin miedo, recorrer el país sin miedo en la búsqueda de nuestros desaparecidos.

“Así que presidenta, la invito a caminar con las madres que buscamos a nuestros hijos, nos faltan manos, nos faltan fuerzas para desenterrar toda la verdad que sigue escondida, para encontrar a cada uno de los que nos quitaron”, dijo en un video publicado en la red social.

En un video publicado en redes sociales, Flores pidió a la presidenta solidaridad y sensibilidad hacia las madres que buscan a sus hijos, señalando que aún están lejos de descubrir la verdad sobre las desapariciones y que requieren la ayuda y empatía de la mandataria para avanzar en sus búsquedas.

En la misma publicación, Flores Armenta remarcó la importancia de que Sheinbaum se involucre de manera activa y real con el tema, por lo que también la exhortó a mantener presente el tema de las personas desaparecidas en sus conferencias matutinas y a recordar a los menores que quedan huérfanos debido a este delito.