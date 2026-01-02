México

Stranger Things llega hasta la rosca de reyes y desata furor en México: esto cuesta y así puedes conseguirla

El final de la serie inspira una edición especial que mezcla tradición mexicana y cultura pop

La fiebre por la última
La fiebre por la última temporada impulsa creaciones que combinan tradición y nostalgia. (Ilustración: Jovani Pérez)

Stranger Things ha desatado una auténtica ola de nostalgia, creatividad y fervor entre los seguidores de la serie en México y otras regiones del mundo.

A nueve años de su estreno, la producción de Netflix se cerró su historia con la quinta temporada, un acontecimiento que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural durante 2025.

Fotos: prensa Netflix
Fotos: prensa Netflix

Las plataformas digitales se han inundado de homenajes, teorías y despedidas anticipadas por parte de los fanáticos, quienes han acompañado la historia desde sus inicios. Este entusiasmo colectivo ha sido aprovechado por Netflix, que ha apostado por México como uno de los mercados prioritarios para promover el final de la serie mediante campañas que integran elementos de la cultura local con el universo de Hawkins.

Randy Havens sobre su regreso
Randy Havens sobre su regreso a Stranger Things y con más protagonismo para el Sr. Clarke (Netflix)

Desde instalaciones temáticas hasta colaboraciones con distintas marcas, la estrategia de promoción ha logrado conectar emocionalmente con la audiencia. Sin embargo, no solo la plataforma ha impulsado esta fiebre: la comunidad de seguidores también ha contribuido con propuestas originales que reflejan su cariño por la historia, como adaptaciones al estilo de telenovela mexicana o reinterpretaciones de tradiciones populares.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los ejemplos más llamativos surgió desde el ámbito gastronómico. La panadería y repostería artesanal Ritual presentó una edición especial de rosca de reyes inspirada en Stranger Things, la cual fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram @rituuual. El producto rápidamente captó la atención de usuarios por su diseño y temática ligada a la serie.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes compartidas, la rosca destaca por una decoración dominada por tonos rojos y negros, colores característicos de la producción. En la parte superior incluye ocho galletas con figuras alusivas a la historia, entre ellas el rostro de un demogorgon. En su interior alberga seis muñecos coleccionables de distintos personajes, lo que la convierte en una pieza pensada tanto para fans como para coleccionistas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La rosca tiene un rendimiento estimado para 12 a 14 personas y su precio es de 650 pesos. Debido a que la producción será limitada, los interesados deberán apartarla con el 50 por ciento del costo total, liquidando el resto al momento de la entrega.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las entregas iniciarán el sábado 3 de enero y la recolección se realizará directamente en el establecimiento, ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. Los pedidos pueden realizarse vía mensaje directo o al número 55 6182 0124.

