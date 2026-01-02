SRE expresa condolencias tras devastador incendio en Suiza

Foto: (Archivo Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus más sinceras condolencias al gobierno y al pueblo de Suiza tras el incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo cercano a 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas durante las celebraciones de Año Nuevo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia lamentó profundamente la tragedia registrada en la madrugada del 1 de enero de 2026 y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. Asimismo, informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta desde el inicio del suceso y, hasta el momento, no se tiene registro de personas mexicanas afectadas por el incendio.

“La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, señaló la cancillería.

En el mismo comunicado, recordó que, en caso de requerir asistencia consular, las y los connacionales pueden comunicarse al número de emergencias de la Embajada de México en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.

El siniestro ocurrió en el bar Le Constellation, un establecimiento ampliamente concurrido ubicado en una de las estaciones de esquí más reconocidas de Europa. De acuerdo con información de las autoridades suizas, el incendio se desató alrededor de la 01:30 horas, tiempo local, en medio de una fiesta de Año Nuevo que reunía tanto a turistas como a residentes de la zona.

Testigos reportaron haber escuchado una fuerte explosión momentos antes de que el fuego se propagara, lo que inicialmente generó preocupación sobre la posibilidad de un atentado. Sin embargo, tras las primeras investigaciones, la Policía descartó esa hipótesis y confirmó que la explosión fue consecuencia directa del incendio, sin indicios de un acto intencional.

México se sumó a las condolencias por el fatal incendio que dejó decenas de víctimas y heridos. (AP Foto/Antonio Calanni)

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas, evacuar el lugar y controlar el fuego. Debido a la magnitud del incidente, hospitales de la región activaron protocolos de emergencia para brindar atención a las personas heridas, algunas de ellas en estado grave.

Crans-Montana es considerada uno de los principales destinos turísticos de invierno en Suiza y, durante las celebraciones de fin de año, se convierte en un punto de gran afluencia. Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y evaluar posibles fallas en las medidas de seguridad del establecimiento.

La SRE reiteró su disposición de brindar apoyo consular en caso de que se identifique a personas mexicanas entre las víctimas o afectadas, y aseguró que seguirá dando seguimiento puntual a la situación conforme avancen las investigaciones en Suiza.