México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El sismo sucedió a las 15:42 horas, a una distancia de 22 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 5 km

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 15:42 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 de este 2 de enero a 22 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 5 km.

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.649 grados de latitud y -99.528 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero: se registra

Ya van 2 muertos por el sismo de 6.5 y se han registrado 546 réplicas hasta el momento

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Ya van 2 muertos por

Benjamín Mora se convierte en el primer mexicano que dirige en China

Con su llegada al Wuhan Three Towns, Benjamín Mora asume el reto de salvar al club del descenso

Benjamín Mora se convierte en

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la Ciudad de México en caso de un sismo u otro incidente de alto riesgo?

Las autoridades señalaron que el 98 por ciento de los altavoces funcionaron correctamente durante el temblor que se registró esta mañana

¿Cómo reportar fallas en los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Avión privado en el que

Avión privado en el que viajaba Poncho de Nigris aterriza de emergencia: “No se ve nada”

Las mejores series de Prime Video México para ver hoy mismo

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Kate del Castillo se llevó un fuerte susto por el sismo de hoy 2 de enero del 2026

Flor Rubio narra su experiencia en Acapulco tras sismo de 6.5 en Guerrero: “Todo crujía”

DEPORTES

Benjamín Mora se convierte en

Benjamín Mora se convierte en el primer mexicano que dirige en China

Estos son los atletas mexicanos confirmados que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas