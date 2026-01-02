México

Sheinbaum llevará La Mañanera a otros estados durante enero y febrero

Es parte de una estrategia para atender de manera directa los temas de seguridad y reforzar la coordinación con autoridades locales

Guardar
Es parte de una estrategia
Es parte de una estrategia para atender de manera directa los temas de seguridad y reforzar la coordinación con autoridades locales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de la próxima semana, las conferencias matutinas —conocidas como “La Mañanera”— saldrán de Palacio Nacional para realizarse en diversas entidades del país.

El cambio aplicará específicamente para los días jueves y viernes y estará vinculado a la realización de reuniones del gabinete de seguridad en territorio.

Durante su mensaje, la mandataria federal explicó que esta decisión responde a la necesidad de atender de manera directa la situación de seguridad en los estados, así como de fortalecer el diálogo y la coordinación entre el Gobierno de México y las autoridades estatales y municipales. La dinámica, precisó, se mantendrá al menos hasta mediados de febrero.

Morelos y Guerrero, primeros estados en la agenda

El arranque de las mañaneras itinerantes será el jueves 8 de enero, cuando la presidenta visite Morelos, mientras que el viernes 9 de enero encabezará la reunión del gabinete de seguridad en Acapulco, en el estado de Guerrero.

Sheinbaum adelantó que este esquema de trabajo se repetirá en distintas entidades durante enero y febrero, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los problemas de seguridad en cada región y evaluar directamente los avances de las estrategias implementadas.

Seguridad y cercanía territorial, el objetivo

La presidenta subrayó que llevar La Mañanera y las reuniones del gabinete de seguridad a los estados permitirá una mayor cercanía con la población y un conocimiento más preciso de las realidades locales.

Además, señaló que la presencia del gabinete federal en territorio facilita la toma de decisiones y el ajuste de estrategias conforme a las necesidades específicas de cada entidad.

Hasta ahora, las conferencias matutinas se han realizado de manera habitual en Palacio Nacional, en un horario aproximado de 7:30 a 9:30 horas. Con este ajuste, el formato y el contenido se mantienen, pero el cambio de sede busca reforzar la atención prioritaria a los estados con mayores retos en materia de seguridad.

El anuncio se realizó luego de que la conferencia matutina fuera suspendida de manera momentánea por un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero, registrado la mañana de este 2 de enero, lo que activó los protocolos de seguridad en la Ciudad de México.

Con esta estrategia, el Gobierno federal apuesta por una agenda de seguridad con mayor presencia territorial y coordinación interinstitucional, que se reflejará en las mañaneras itinerantes programadas para los primeros meses de 2026.

En resumen:

  • La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que La Mañanera se realizará de forma itinerante durante enero y febrero de 2026.
  • El cambio aplicará únicamente los jueves y viernes, días en los que también se llevarán a cabo reuniones del gabinete de seguridad en los estados.
  • La decisión busca atender de manera directa los temas de seguridad y fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales.
  • El programa iniciará el jueves 8 de enero en Morelos.
  • El viernes 9 de enero la conferencia y la reunión de seguridad se realizarán en Acapulco, en el estado de Guerrero.
  • Las conferencias matutinas mantendrán su horario habitual de 7:30 a 9:30 horas, aunque cambiarán de sede.
  • Hasta ahora, La Mañanera se realizaba exclusivamente en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
  • La presidenta estimó que este esquema de trabajo en territorio se mantendrá al menos hasta mediados de febrero.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaummañanera del pueblomañanera itineranteGobierno de MéxicoMorelos Guerreromexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum declara el 2026 como año de Margarita Maza: esta es su trayectoria

La mandataria destacó las aportaciones de Margarita Maza durante “algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país”

Sheinbaum declara el 2026 como

Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 2 de enero

Desde cómics hasta romance, estas historias disponibles en Amazon se han convertido en el tema de conversación entre los lectores mexicanos

Libros de Amazon México: cuál

Semana Santa 2026 y todos los días de descanso en México: estas son las fechas clave del año

El 2026 ya comenzó y trae consigo días festivos, puentes y periodos vacacionales. Aquí te decimos cuándo será Semana Santa y cuáles son los descansos oficiales en México

Semana Santa 2026 y todos

Jóvenes salen volando de un juego mecánico tras falla en Feria de Lomas de Castillotla, Puebla

Un desperfecto en la atracción “Round Up” provocó que varias personas salieran proyectadas

Jóvenes salen volando de un

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: se reporta fuga de gas en Calzada Chabacano

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Ferka muestra daños estructurales en

Ferka muestra daños estructurales en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5: “Se cayeron pedazos de pared”

Danielle Dithurbide, Erika Buenfil y otros famosos viven el sismo de 6.5 en Acapulco, Guerrero: “Se sintió muy fuerte”

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

Kenia Os anuncia su regreso a la música con impactante video junto a Doris Jocelyn

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

DEPORTES

AEW apuesta otra vez por

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas

David Faitelson arranca 2026 respondiendo a sus haters y vuelve a encender polémica

Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow

Chivas vs Atlas: horario y transmisión del Clásico Tapatío en la Copa Pacífica