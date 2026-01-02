Sheinbaum llevará La Mañanera a otros estados durante enero y febrero

Es parte de una estrategia para atender de manera directa los temas de seguridad y reforzar la coordinación con autoridades locales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de la próxima semana, las conferencias matutinas —conocidas como “La Mañanera”— saldrán de Palacio Nacional para realizarse en diversas entidades del país.

El cambio aplicará específicamente para los días jueves y viernes y estará vinculado a la realización de reuniones del gabinete de seguridad en territorio.

Durante su mensaje, la mandataria federal explicó que esta decisión responde a la necesidad de atender de manera directa la situación de seguridad en los estados, así como de fortalecer el diálogo y la coordinación entre el Gobierno de México y las autoridades estatales y municipales. La dinámica, precisó, se mantendrá al menos hasta mediados de febrero.

Morelos y Guerrero, primeros estados en la agenda

El arranque de las mañaneras itinerantes será el jueves 8 de enero, cuando la presidenta visite Morelos, mientras que el viernes 9 de enero encabezará la reunión del gabinete de seguridad en Acapulco, en el estado de Guerrero.

Sheinbaum adelantó que este esquema de trabajo se repetirá en distintas entidades durante enero y febrero, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los problemas de seguridad en cada región y evaluar directamente los avances de las estrategias implementadas.

Seguridad y cercanía territorial, el objetivo

La presidenta subrayó que llevar La Mañanera y las reuniones del gabinete de seguridad a los estados permitirá una mayor cercanía con la población y un conocimiento más preciso de las realidades locales.

Además, señaló que la presencia del gabinete federal en territorio facilita la toma de decisiones y el ajuste de estrategias conforme a las necesidades específicas de cada entidad.

Hasta ahora, las conferencias matutinas se han realizado de manera habitual en Palacio Nacional, en un horario aproximado de 7:30 a 9:30 horas. Con este ajuste, el formato y el contenido se mantienen, pero el cambio de sede busca reforzar la atención prioritaria a los estados con mayores retos en materia de seguridad.

El anuncio se realizó luego de que la conferencia matutina fuera suspendida de manera momentánea por un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero, registrado la mañana de este 2 de enero, lo que activó los protocolos de seguridad en la Ciudad de México.

Con esta estrategia, el Gobierno federal apuesta por una agenda de seguridad con mayor presencia territorial y coordinación interinstitucional, que se reflejará en las mañaneras itinerantes programadas para los primeros meses de 2026.

En resumen:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que La Mañanera se realizará de forma itinerante durante enero y febrero de 2026 .

El cambio aplicará únicamente los jueves y viernes , días en los que también se llevarán a cabo reuniones del gabinete de seguridad en los estados.

La decisión busca atender de manera directa los temas de seguridad y fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales.

El programa iniciará el jueves 8 de enero en Morelos .

El viernes 9 de enero la conferencia y la reunión de seguridad se realizarán en Acapulco , en el estado de Guerrero .

Las conferencias matutinas mantendrán su horario habitual de 7:30 a 9:30 horas , aunque cambiarán de sede.

Hasta ahora, La Mañanera se realizaba exclusivamente en Palacio Nacional , en la Ciudad de México.

La presidenta estimó que este esquema de trabajo en territorio se mantendrá al menos hasta mediados de febrero.