Estos son los peores alimentos para consumir en el desayuno si deseas tener energía

La alimentación es vital para empezar bien el día

La primera comida del día
La primera comida del día es vital para tener energía- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno suele considerarse la comida más importante del día, pero las elecciones alimenticias en esta primera hora pueden influir en la energía, el bienestar y la salud general.

Algunos productos habituales en la mesa matutina contienen altos niveles de azúcar, grasas poco saludables o harinas refinadas, lo que puede provocar sensación de cansancio, hambre temprana y efectos adversos a largo plazo.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos de los alimentos que debes evitar durante las primeras horas del día.

A pesar de ser deliciosos
A pesar de ser deliciosos los panes dulces son elevados en azúcar y calorías.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que no deberías consumir en el desayuno

Identificar y evitar estos alimentos resulta clave para comenzar el día con el mejor aporte nutricional posible.

Según especialistas en nutrición, estos son algunos de los peores alimentos para consumir en el desayuno, por su bajo aporte nutricional y efectos negativos en la salud:

  • Cereales azucarados: suelen tener altos niveles de azúcar y poca fibra, lo que genera picos de glucosa y hambre poco después.
  • Bollería industrial: productos como donas, croissants y muffins contienen harinas refinadas, grasas trans y azúcar, asociados con aumento de peso y riesgo cardiovascular.
  • Jugos de frutas procesados: aportan azúcar y carecen de la fibra de la fruta entera, lo que provoca subidas rápidas de azúcar en sangre.
  • Pan blanco: hecho con harinas refinadas, tiene bajo contenido de fibra y causa caídas de energía tras su consumo.
  • Embutidos y carnes procesadas: como salchichas, tocino y jamón, suelen tener grasas saturadas, sodio y conservantes.
  • Yogures saborizados y bajos en grasa: habitualmente contienen azúcares añadidos y edulcorantes, lo que reduce su valor nutricional.
  • Bebidas energéticas y refrescos: con alto contenido de azúcar y cafeína, producen picos de energía y posteriores bajones.
El pan blanco es rico
El pan blanco es rico en harinas y calorías. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los mejores alimentos para consumir en el desayuno

Estos son algunos de los mejores alimentos para consumir en el desayuno, según especialistas en nutrición y salud:

  • Avena: aporta fibra, ayuda a regular el azúcar en sangre y proporciona sensación de saciedad durante más tiempo.
  • Huevos: ofrecen proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales.
  • Frutas frescas: contienen vitaminas, antioxidantes, fibra y agua, ideales para comenzar el día con energía.
  • Yogur natural o griego sin azúcar: fuente de proteínas y probióticos que benefician la salud intestinal.
  • Pan integral: posee más fibra y nutrientes que el pan blanco, ayuda a mantener niveles estables de glucosa y energía.
  • Frutos secos y semillas: como nueces, almendras, chía o linaza, aportan grasas saludables, proteínas y micronutrientes.
  • Queso fresco o ricotta: bajo en grasas y rico en proteínas y calcio.
  • Aguacate: fuente de grasas saludables, fibra y vitaminas.
  • Verduras: como espinaca, tomate o aguacate, que pueden sumarse a omelets o tostadas para incrementar el valor nutricional del desayuno.

Combinar estos alimentos favorece un desayuno balanceado, que ayuda a mantener la energía y el bienestar durante la jornada.

