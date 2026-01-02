México

Cuántas tazas de café puedes consumir al día sin afectar tu ciclo normal del sueño

Esta bebida es común en el día a día, pero tiene que consumirse con medida

El café despierta, pero puede
El café despierta, pero puede afectar tu sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café es parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo. La pregunta sobre cuántas tazas pueden ingerirse sin que se produzcan alteraciones en el sueño genera debate en entornos médicos y sociales. Diversos estudios sugieren que la cantidad óptima varía según factores individuales, pero existen pautas generales que ayudan a entender los límites seguros.

La cafeína, principal componente activo del café, actúa como estimulante del sistema nervioso central. Esta sustancia puede favorecer el estado de alerta y reducir la sensación de fatiga, pero su abuso tiene consecuencias documentadas sobre los ciclos de sueño. La sensibilidad a la cafeína, el metabolismo y la edad influyen en la tolerancia de cada persona, aunque la evidencia científica permite establecer recomendaciones aproximadas para la mayoría de la población.

¿Cuántas tazas de café son consideradas seguras?

El café es delicioso y
El café es delicioso y benéfico, bajo cierto límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso entre especialistas indica que el consumo moderado de café equivale a unas tres o cuatro tazas diarias. Esta cantidad suele aportar entre 300 y 400 miligramos de cafeína, un rango que se considera seguro para adultos sanos. Superar este umbral puede aumentar la probabilidad de experimentar dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos o un sueño menos reparador. Algunas personas presentan una mayor sensibilidad a la cafeína y pueden notar alteraciones con cantidades mucho menores.

El metabolismo de la cafeína varía ampliamente. Factores como el embarazo, ciertas condiciones médicas y la toma de medicamentos pueden reducir la capacidad del organismo para eliminar la sustancia, elevando el riesgo de insomnio incluso con ingestas bajas. La recomendación general es evitar consumir café seis horas antes de ir a dormir, ya que la vida media de la cafeína en el cuerpo ronda ese tiempo.

Efectos de la cafeína en el sueño

La cafeína bloquea la acción de la adenosina, una molécula que favorece el sueño y la relajación. Este efecto explica por qué el café puede retrasar la conciliación del sueño y reducir la calidad del mismo. Estudios controlados han demostrado que el consumo de cafeína en la tarde o noche altera la arquitectura del sueño, disminuyendo las fases profundas y acortando su duración. Además, el consumo excesivo puede generar tolerancia, lo que lleva a aumentar la dosis diaria para sentir el mismo efecto estimulante.

Niños, adolescentes, embarazadas y personas con trastornos del sueño deben limitar aún más su consumo de café. En estos grupos, la susceptibilidad a los efectos adversos de la cafeína es mayor y puede potenciar problemas de descanso.

Recomendaciones para un consumo responsable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar que el café interfiera con el descanso nocturno, los expertos sugieren mantener el consumo dentro de los límites considerados seguros y adaptar la ingesta a las necesidades personales. Registrar la cantidad diaria y observar las reacciones del cuerpo ayuda a identificar el umbral individual de tolerancia. Elegir versiones descafeinadas en la tarde o noche puede reducir el riesgo de insomnio.

Reducir gradualmente la cantidad de café, en caso de presentar problemas de sueño, disminuye los síntomas de abstinencia. Mantener horarios regulares para el consumo y priorizar bebidas sin cafeína al final del día favorece un ciclo de sueño saludable.

