La canción más escuchada en Spotify México hoy

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

El tema de Peso Pluma es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 2.089.996 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. bckpckbyz (w Tito Double P)

Peso Pluma

«bckpckbyz (w Tito Double P)», interpretado por Peso Pluma, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.506.503 reproducciones.

3. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

«daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.408.024 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. Pvta Luna

Neton Vega

Tras acumular 1.374.239 reproducciones, «Pvta Luna» de Neton Vega se mantiene en cuarto lugar.

5. ni pedo (w Tito Double P)

Peso Pluma

«ni pedo (w Tito Double P)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto lugar, con 1.270.170 reproducciones.

6. Ya Borracho

Herencia De Grandes

Tras haberse reproducido 1.269.540 veces, «Ya Borracho» de Herencia De Grandes se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Un número tan favorable como 1.208.970 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de El Bogueto va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto.

8. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma se vende como pan caliente. Ya lleva 1.192.694 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

El nuevo éxito de El Bogueto sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 1.116.856 reproducciones.

10. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 1.113.577 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

El día que Spotify se volvió viral por ¿eliminar narco corridos?

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como "Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?" generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con este género en todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum 'Éxodo', lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.