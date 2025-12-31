México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 31 de diciembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.

Debido a ello, los tiempos de espera para atravesar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este miércoles 31 dediciembre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

6 líneas abiertas

2:32 horas

Sentri

7 líneas abiertas

21 minutos

ReadyLane

16 líneas abiertas

1:16 horas

Tiempo de espera caminando:

General

17 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

36 minutos

Sentri

2 líneas abiertas

39 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:42 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

36 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

5 ideas de snacks saludables y aptos para veganos con menos de 100 calorías para tu fiesta de Fin de Año

Propuestas frescas y prácticas ayudan a sumar sabor sin que nadie tenga que cambiar sus rutinas en estos días de celebración

5 ideas de snacks saludables

Así celebraban los mexicas el Año Nuevo: el Xiuhmolpilli y el ritual del Fuego Nuevo

El Xiuhmolpilli era una ceremonia que los mexicas realizaban cada 52 años para garantizar la continuidad del universo y del sol

Así celebraban los mexicas el

Influencer española se despide de su novio tras comprometerse en romántico viaje en México

Manuela Ochoa Gómez-Acebo anunció la muerte de su novio Pedro Cadahía, apenas cuatro días después de comprometerse en Puebla

Influencer española se despide de

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

El año dejó actuaciones destacadas en ataque, medio campo y portería, con futbolistas que marcaron diferencia a lo largo de los dos torneos

Liga MX Femenil: las jugadoras

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda lamentaron la partida de su amigo

Ventaneando despide 2025 con tristeza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas tras

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

ENTRETENIMIENTO

Jesse Huerta integrante Jesse &

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

“Quiero ganar un Oscar”: la ambiciosa meta de Bárbara de Regil divide opiniones

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo y lo compara con el “Nene Consentido”

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026

Comienzan los cuartos de final del futbol americano colegial: cuándo y dónde ver en México

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres