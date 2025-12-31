Esto decía Ángela Aguilar sobre qué significaba para ella Christian Nodal meses antes de iniciar su relación

Ángela Aguilar sobre Christian Nodal meses antes de iniciar su relación. (Capturas de pantalla)

Meses antes de que su romance se hiciera público, Ángela Aguilar habló abiertamente sobre la admiración y el respeto que sentía por Christian Nodal, así sobre cómo fue el haber grabado una canción juntos.

En una entrevista concedida en febrero de 2024 al programa de radio colombiano “Kallejiando” de La Kalle, y republicada este 30 de diciembre por ellos mismos, la cantante mexicana compartió anécdotas y opiniones sobre figuras clave de la música, incluyendo al intérprete de “Adiós amor”, quien pronto se convertiría en su pareja sentimental.

“Habíamos tenido una amistad”

Esto decía Ángela Aguilar sobre Nodal meses antes de su relación, en una entrevista en la radio colombiana. (TikTok: La Kalle)

Durante la dinámica de la entrevista, Ángela Aguilar fue invitada a comentar fotografías de personas importantes en su vida y carrera. Al aparecer la imagen de Christian Nodal, la cantante no dudó en expresar el lugar que él ocupaba en la música mexicana contemporánea:

“Sabes que creo que él es el máximo exponente ahorita, obviamente junto a mi hermano, pero es el máximo exponente de la música mexicana de la nueva generación. Yo creo que él, su voz, cómo ha manejado su carrera, sus composiciones... Yo lo admiro muchísimo y siempre lo voy a admirar, de verdad”, comentó.

Ángela también recordó su primer acercamiento profesional con Nodal, cuando él participó en el espectáculo “Jaripeo sin fronteras” en 2018 junto a Los Aguilar, y destacó la amistad que se forjó desde entonces.

“Ya habíamos tenido una amistad desde que él estuvo con nosotros en Jaripeo sin fronteras, que es el show a caballo en 2018, y desde entonces, el ver el éxito que ha tenido, lo feliz que se ha convertido, eso me da mucha alegría”, relató Aguilar.

Detrás del “usted no sea tan coqueto”

El hit "Dime cómo quieres" de Nodal y Ángela Aguilar revivió en los rankings. (YouTube)

La entrevista también abordó el tema de su colaboración musical en “Dime cómo quieres”, tema que ambos lanzaron en 2020.

Ángela contó cómo fue el proceso de grabación y cómo, ante la insistencia de su padre Pepe Aguilar, respondió al famoso “no seas tan mala” de Nodal con la frase ya conocida “y usted no sea tan coqueto”, misma que dijo no quería grabar.

Cabe apuntar que en junio de 2024 ambos aparecerían en un show en donde ambos cambiaría sus respectivas frases, Nodal diciendo “por qué eres tan coqueta, Angelita” y ella contestando “porque eres mi novio, Christian”.

Cabe apuntar que sería finalmente en mayo de 2024, apenas días después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, cuando la pareja se reencontró y comenzó su historia de amor, según ha contado el mismo sonorense.

El propio Nodal ha relatado que fue en ese reencuentro cuando se dieron el primer beso, y para el 14 de mayo de ese año ya estaban iniciando su relación formal, que hicieron oficial hasta junio. Un mes después, en julio, se casaron.

Sobre Pepe Aguilar, su abuela y Peso Pluma

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar presumen momentos juntos en la recta final del año. (Redes sociales)

La entrevista en “Kallejiando” permitió a Ángela Aguilar mostrar otras facetas de su vida y carrera. Habló con cariño de Fito Páez, a quien definió como un músico ejemplar y con quien grabó “Brillante sobre el mic”, calificándolo como “lo máximo” y un referente de lo que debe ser un artista.

Sobre Peso Pluma, compartió una anécdota sobre cómo él buscó a través de su escolta en los Latin AMAs, y subrayó lo curioso que le resultó el protocolo de acercamiento, pues su escolta le dijo: “El señor Peso Pluma quiere verla”. Al ser cuestionada sobre una posible colaboración, respondió que nunca dice que no y que en algún momento podría surgir algo juntos.

El programa también le permitió referirse a la exigencia de su padre, Pepe Aguilar, a quien describió como un artista "impecable" y una persona que la ha impulsado a dar siempre lo mejor. “Mi papá es muy exigente y te puedo contar que, en este disco, me metió a grabar las canciones más de tres veces cada una. Él me conoce mejor que yo misma y sabe de lo que soy capaz”, aseguró Ángela.

(IG: @_flor_silvestre_ // @sientesequienpueda)

Sobre su abuela, Flor Silvestre, la consideró una pionera para las mujeres en la música mexicana y un pilar fundamental en su desarrollo como artista.

La admiración por Joaquín Sabina también salió a relucir. Ángela relató cómo se emocionó al verlo recibir un Grammy y cómo tiene una pared llena de letras de sus canciones en casa. Confesó que fue uno de los pocos artistas por los que ha llorado al perder la oportunidad de tomarse una fotografía con él.

En cuanto a sus amistades, la cantante mencionó a Luisa, hija de un empresario amigo de su padre. Dijo que ella no tiene tantas amigas y agregó: “Soy la persona más solitaria que puedes conocer en la vida”.