México

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 30 de diciembre

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del martes 30 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y49698

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Volaris

Hora: 03:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4180

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 12:45

Estatus: Demorado

Vuelo: DL587

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 14:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM688

Destino: Chicago

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:50

Estatus: Demorado

Vuelo: AM14

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:20

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Frío CDMX: qué significa la ‘alerta roja’ emitida por bajas temperaturas en algunas alcaldías para fin de año

Protección Civil dio a conocer las recomendaciones debido al descenso de temperaturas para las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre

Frío CDMX: qué significa la

¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la medida se tomó en consenso con sectores empresariales e industriales

¿Cómo los cambios en aranceles

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

El comediante sacudió la escena drag mexicana al anunciar el final de su mítico personaje, “La Burrita Burrona”, durante un show en la Ciudad de México, prometiendo sorprender pronto con una nueva y enigmática identidad

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

Las monedas conmemorativas y billetes que salen de circulación en 2026, según Banxico

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas

Las monedas conmemorativas y billetes

La dependencia emocional en la pareja: cómo romper ciclos dañinos tras una ruptura

Reconocer patrones de apego dañinos es uno de los primeros pasos para la reconstrucción de la autoestima después del fin de la relación romántica

La dependencia emocional en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Jorge Ortíz de

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

Las mejores cintas de Google México para ver en cualquier momento

DEPORTES

Las famosas tortas del luchador

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX