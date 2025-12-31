5 bebidas fáciles y con menos de 100 calorías que puedes hacer para tu fiesta de Año Nuevo

La despedida del año viejo no tiene por qué ser aburrida.

Durante las celebraciones de Año Nuevo, la búsqueda de alternativas más equilibradas en alimentación y bebidas se ha consolidado como una tendencia en reuniones sociales, por lo que en Infobae México te dejamos algunas opciones que puedes hacer para seguir cuidándote.

Y es que, si bien el alcohol no es lo más recomendado, diversos cocteles clásicos permiten disfrutar de la velada sin alejarse de los objetivos personales de salud, ya que existen propuestas que contienen menos de 100 calorías por porción.

La selección incluye combinaciones que logran preservar el sabor original sin aditivos adicionales, ni ingredientes ultraprocesados frecuentes en versiones comerciales, lo que los hace ideales para conservar tu figura.

Cóctel navideño decorado con un pequeño árbol de Navidad, presentado en un ambiente festivo que evoca la celebración decembrina. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco cócteles recomendados para Año Nuevo con menos de 100 calorías

La preparación de cócteles bajos en calorías requiere atención en la elección de ingredientes y proporciones exactas, se destacan las siguientes opciones:

1. Gin and Tonic

Calorías aproximadas: 80 por porción

Ingredientes:

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Hielo

Rodaja de limón para decorar

Preparación:

Servir el gin en un vaso con abundante hielo

Añadir el agua tónica

Decorar con una rodaja de limón

Este cóctel, con origen en la colonización británica de la India, se ha mantenido vigente tanto en bares como en celebraciones privadas por su sencillez y sabor equilibrado. La elección de un agua tónica sin azúcar permite mantener el aporte calórico bajo control.

2. Negroni

Calorías aproximadas: 96 por porción

Ingredientes:

25 ml de gin

25 ml de vermut rojo

25 ml de Campari

Hielo

Rodaja de naranja para decorar

Preparación:

Mezclar gin, vermut y Campari en un vaso con hielo

Remover suavemente

Terminar con una rodaja de naranja

La fórmula del Negroni fue establecida en Florencia y su equilibrio entre lo seco y lo amargo lo convierte en un clásico de la coctelería internacional.

3. Bloody Mary

Calorías aproximadas: 95 por porción

Ingredientes:

45 ml de vodka

90 ml de jugo de tomate

15 ml de jugo de limón

Unas gotas de salsa Worcestershire

Unas gotas de salsa Tabasco

Pizca de sal de apio y pimienta negra

Hielo

Rama de apio para decorar

Preparación:

Combinar el vodka, jugo de tomate y jugo de limón en un vaso

Añadir hielo, las salsas y los condimentos

Mezclar suavemente

Decorar con una rama de apio

Bloody Mary destaca por incorporar una variedad de ingredientes naturales, sumando verduras y especias a la experiencia de la coctelería sin exceder las 100 calorías.

Es uno de los cocteles más refrescantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Martini Dry

Calorías aproximadas: 97 por porción

Ingredientes:

60 ml de gin

10 ml de vermut seco

Hielo

Aceituna o piel de limón para decorar

Preparación:

Verter el gin y el vermut en un vaso mezclador con hielo

Colar la mezcla en una copa de Martini fría

Decorar con una aceituna o un twist de limón

El Martini Dry ha alcanzado reconocimiento internacional tanto por su estética como por su perfil seco y suave. Su receta simple permite controlar la carga calórica en eventos sociales.

5. Milano-Torino (Mi-To)

Calorías aproximadas: 80 por porción

Ingredientes:

30 ml de vermut rojo

30 ml de Campari

Hielo

Rodaja de naranja como opcional

Preparación:

Verter vermut y Campari en un vaso con cubos de hielo

Mezclar

Añadir una rodaja de naranja si se desea

Milano-Torino es un aperitivo clásico originado en Italia y recurrente en encuentros informales. Su combinación de vermut y Campari no requiere azúcares adicionales, lo que contribuye a la baja cantidad de calorías por copa.

Es uno de los favoritos atemporales. (Freepik)

La tendencia internacional hacia celebraciones con mayor conciencia sobre las calorías se refleja claramente en propuestas como estas cinco bebidas. La selección evidencia que es posible celebrar la llegada del año nuevo sin renunciar al sabor ni al brindis tradicional. Estas alternativas resultan una opción para quienes buscan equilibrio entre placer y bienestar, al tiempo que permiten adaptar tradiciones a un estilo de vida actual.