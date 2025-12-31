5 bebidas fáciles y con menos de 100 calorías que puedes hacer para tu fiesta de Año Nuevo

Durante las celebraciones de Año Nuevo, la búsqueda de alternativas más equilibradas en alimentación y bebidas se ha consolidado como una tendencia en reuniones sociales, por lo que en Infobae México te dejamos algunas opciones que puedes hacer para seguir cuidándote.
Y es que, si bien el alcohol no es lo más recomendado, diversos cocteles clásicos permiten disfrutar de la velada sin alejarse de los objetivos personales de salud, ya que existen propuestas que contienen menos de 100 calorías por porción.
La selección incluye combinaciones que logran preservar el sabor original sin aditivos adicionales, ni ingredientes ultraprocesados frecuentes en versiones comerciales, lo que los hace ideales para conservar tu figura.
Cinco cócteles recomendados para Año Nuevo con menos de 100 calorías
La preparación de cócteles bajos en calorías requiere atención en la elección de ingredientes y proporciones exactas, se destacan las siguientes opciones:
1. Gin and Tonic
Calorías aproximadas: 80 por porción
Ingredientes:
- 50 ml de gin
- 150 ml de agua tónica
- Hielo
- Rodaja de limón para decorar
Preparación:
- Servir el gin en un vaso con abundante hielo
- Añadir el agua tónica
- Decorar con una rodaja de limón
Este cóctel, con origen en la colonización británica de la India, se ha mantenido vigente tanto en bares como en celebraciones privadas por su sencillez y sabor equilibrado. La elección de un agua tónica sin azúcar permite mantener el aporte calórico bajo control.
2. Negroni
Calorías aproximadas: 96 por porción
Ingredientes:
- 25 ml de gin
- 25 ml de vermut rojo
- 25 ml de Campari
- Hielo
- Rodaja de naranja para decorar
Preparación:
- Mezclar gin, vermut y Campari en un vaso con hielo
- Remover suavemente
- Terminar con una rodaja de naranja
La fórmula del Negroni fue establecida en Florencia y su equilibrio entre lo seco y lo amargo lo convierte en un clásico de la coctelería internacional.
3. Bloody Mary
Calorías aproximadas: 95 por porción
Ingredientes:
- 45 ml de vodka
- 90 ml de jugo de tomate
- 15 ml de jugo de limón
- Unas gotas de salsa Worcestershire
- Unas gotas de salsa Tabasco
- Pizca de sal de apio y pimienta negra
- Hielo
- Rama de apio para decorar
Preparación:
- Combinar el vodka, jugo de tomate y jugo de limón en un vaso
- Añadir hielo, las salsas y los condimentos
- Mezclar suavemente
- Decorar con una rama de apio
Bloody Mary destaca por incorporar una variedad de ingredientes naturales, sumando verduras y especias a la experiencia de la coctelería sin exceder las 100 calorías.
4. Martini Dry
Calorías aproximadas: 97 por porción
Ingredientes:
- 60 ml de gin
- 10 ml de vermut seco
- Hielo
- Aceituna o piel de limón para decorar
Preparación:
- Verter el gin y el vermut en un vaso mezclador con hielo
- Colar la mezcla en una copa de Martini fría
- Decorar con una aceituna o un twist de limón
El Martini Dry ha alcanzado reconocimiento internacional tanto por su estética como por su perfil seco y suave. Su receta simple permite controlar la carga calórica en eventos sociales.
5. Milano-Torino (Mi-To)
Calorías aproximadas: 80 por porción
Ingredientes:
- 30 ml de vermut rojo
- 30 ml de Campari
- Hielo
- Rodaja de naranja como opcional
Preparación:
- Verter vermut y Campari en un vaso con cubos de hielo
- Mezclar
- Añadir una rodaja de naranja si se desea
Milano-Torino es un aperitivo clásico originado en Italia y recurrente en encuentros informales. Su combinación de vermut y Campari no requiere azúcares adicionales, lo que contribuye a la baja cantidad de calorías por copa.
La tendencia internacional hacia celebraciones con mayor conciencia sobre las calorías se refleja claramente en propuestas como estas cinco bebidas. La selección evidencia que es posible celebrar la llegada del año nuevo sin renunciar al sabor ni al brindis tradicional. Estas alternativas resultan una opción para quienes buscan equilibrio entre placer y bienestar, al tiempo que permiten adaptar tradiciones a un estilo de vida actual.