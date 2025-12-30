Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

La sustancia fue asegurada (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron el arresto de un hombre de origen colombiano debido a que transportaba casi dos millones de pesos en una sustancia considerada “medicamento peligroso” en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México.

Los hechos sucedieron el 28 de diciembre y fueron compartidos por las autoridades un día después. El reporte de la Guardia Nacional establece que el hombre extranjero llevaba más de siete kilogramos de clorhidrato de ketamina.

Dicha sustancia fue hallada por los uniformados cuando revisaban maletas en el área de equipaje, pues los guardias nacionales notaron irregularidades en la maleta del hombre extranjero, con lo que descubrieron que el sujeto llevaba una maleta con doble fondo.

Fueron detectadas irregularidades en la maleta (Guardia Nacional)

La revisión con apoyo de un binomio canino confirmó que dentro de la maleta había medicamento peligroso por lo que el sujeto (de quien no fue revelado su nombre) fue detenido y los indicios asegurados. El hombre será llevado al Ministerio Público para que sea definida sus situación jurídica.

Sustancia con valor millonario

Por su parte, el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre acciones relevantes realizadas el 28 de diciembre.

Los indicios dieron positivo a ketamina (Guardia Nacional)

“En Zumpango, en el aeropuerto Felipe Ángeles, elementos de GN, con apoyo de un binomio canino, detuvieron a una persona, le aseguraron 6.7 kilos de sustancias psicotrópicas“, es parte del informe de la SSPC.

La institución señala que el valor de las sustancias incautadas sería de 1.9 millones de pesos.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran la maleta con la sustancia, así como el aparato usado para confirmar el tipo de la misma.

En otras ocasiones han sido asegurados cargamentos con metanfetamina en el AIFA. En junio pasado fueron asegurados 70 kilos de metanfetamina en un paquete en una empresa de paquetería.

Mujeres de Rumania detenidas en el AICM con ketamina

Cabe recordar que en agosto de 2024 fue informada la detención de un par de mujeres de origen rumano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que llevaban 15.145 kilogramos de clorhidrato de ketamina, además de 2.910 kilogramos de pastillas de MDA.

(Foto: AICM)

Posteriormente, a inicios de septiembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena en contra de Ioana “G” y Denisa “C”.

Dichas mujeres llegaron a la terminal 2 del AICM de un vuelo procedente de Paris, Francia, una revisión a su equipaje con la ayuda de tecnología de rayos X reveló que llevaban paquetes con una sustancia, por lo que fueron llevadas a una revisión más minuciosa.

Las dos mujeres fueron sentenciadas a ocho años de prisión y multa de ocho mil 685 pesos por llevar ketamina y metanfetamina en sus maletas.