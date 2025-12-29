Presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores lamentan el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su pésame por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca y pidió apoyo inmediato a víctimas. | Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su “más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en el descarrilamiento de hoy en el tren del Corredor Interoceánico”, según publicó en sus redes sociales. La diputada subrayó la necesidad de apoyo inmediato para los heridos y sus familias.

Kenia López Rabadán subrayó la importancia de esclarecer los hechos ocurridos en el Tren Interoceánico. “Se debe realizar una investigación seria, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables”, puntualizó la diputada en su mensaje.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, lamentó la pérdida de vidas y exigió una investigación clara tras el accidente del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

Desde el Senado, Laura Itzel Castillo también manifestó su consternación. “Lamento profundamente la pérdida de vidas, así como la afectación a las personas que resultaron heridas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el tramo que atraviesa el estado de Oaxaca”, escribió la presidenta de la Cámara Alta en su mensaje en redes la tarde del 28 de diciembre.

Laura Itzel Castillo pidió atención permanente y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, además de exigir que la investigación “permita esclarecer lo ocurrido”.

Posicionamiento de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum instruyó a autoridades federales trasladarse a Oaxaca para atender personalmente a las familias afectadas por el accidente ferroviario. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, para que se trasladaran de inmediato a la zona afectada y atendieran personalmente a las familias de las víctimas.

Sheinbaum detalló: “Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”.

La presidenta agradeció el respaldo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Precisó que la Secretaría de Gobernación coordina las labores de atención y seguimiento.

Entre las medidas inmediatas instruidas por la presidenta Sheinbaum, destacan:

Traslado urgente de autoridades federales a la zona.

Coordinación interinstitucional para la atención y seguimiento de las víctimas.

Detalles del incidente y atención a víctimas

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z de Salina Cruz-Coatzacoalcos dejó un saldo confirmado de 13 fallecidos y 98 heridos. (TW @Juan_OrtizMX)

El descarrilamiento ocurrió este 28 de diciembre en la Línea Z del recorrido Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. A bordo del tren viajaban 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, sumando 249 personas.

La Secretaría de Marina confirmó 13 fallecidos y 98 heridos, de los cuales 5 permanecen graves. Según la misma fuente, 36 personas han sido trasladadas a hospitales regionales para recibir atención especializada. En la zona, se desplegaron cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y cuarenta elementos de sanidad naval.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó inicialmente de 15 personas lesionadas y destacó la instalación de un módulo de atención de emergencias en coordinación con autoridades municipales y federales.

Las acciones continúan enfocadas en garantizar la atención integral a los afectados y en la investigación de las causas del descarrilamiento, bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.