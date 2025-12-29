México

Luisa María Alcalde lamenta accidente en el Tren Interoceánico y expresa solidaridad con las víctimas

Claudia Sheinbaum instruyó a autoridades federales para brindar atención directa a las familias afectadas

Guardar
Luisa María Alcalde lamentó profundamente
Luisa María Alcalde lamentó profundamente el descarrilamiento del Tren Interoceánico y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Crédito: Infobae México

La tragedia registrada en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, provocó una inmediata reacción de autoridades federales.

Desde el primer momento, integrantes del gabinete federal expresaron su solidaridad con las víctimas y anunciaron acciones para atender a los heridos y acompañar a las familias afectadas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido en Oaxaca.

Luisa María Alcalde lamenta el accidente y expresa solidaridad

La dirigente nacional del partido Morena, Luisa María Alcalde, fue una de las primeras funcionarias en pronunciarse públicamente tras el siniestro.

Lamentó profundamente lo ocurrido en el Tren Interoceánico y expresó su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida, así como con quienes resultaron lesionados y se encuentran en proceso de recuperación.

Dirigencia de Morena expresa solidaridad
Dirigencia de Morena expresa solidaridad tras accidente en el Tren Interoceánico.

Alcalde reconoció la pronta atención brindada por las autoridades en la zona del accidente y afirmó que existe confianza en que las instituciones continuarán actuando con profesionalismo.

Subrayó que el compromiso del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es priorizar la atención a las víctimas y garantizar que se actúe con responsabilidad y transparencia frente a un hecho de esta magnitud.

Sheinbaum detalla acciones inmediatas tras el descarrilamiento

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el accidente ocurrió en la Línea Z del corredor ferroviario, cuando el tren, que transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes, salió de las vías.

Claudia Sheinbaum instruye a autoridades
Claudia Sheinbaum instruye a autoridades federales trasladarse a la zona del accidente para brindar atención directa a las familias afectadas. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La mandataria dio a conocer que instruyó al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a trasladarse al lugar para brindar atención directa a las familias afectadas.

Sheinbaum detalló que los lesionados están siendo atendidos en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Precisó que cinco personas se encuentran en estado grave y que la secretaria de Gobernación será la encargada de coordinar las acciones institucionales derivadas del accidente.

También agradeció el respaldo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de su equipo.

El saldo oficial y el operativo de auxilio

La Secretaría de Marina confirmó que el saldo actualizado del descarrilamiento es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas, mientras que el resto presentó heridas menores.

El Tren Interoceánico descarriló en
El Tren Interoceánico descarriló en la Línea Z, dejando un saldo de 13 muertos y 98 lesionados.

La dependencia naval expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su vocación de servicio en favor de la población.

Como parte del operativo de emergencia, se desplegaron 360 elementos, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para labores de búsqueda, localización y apoyo a los pasajeros afectados.

Atención a víctimas e investigaciones en curso

Autoridades federales y estatales mantienen el despliegue de personal de rescate, atención médica y seguridad en la zona del siniestro.

De manera paralela, continúan las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.

Entre las acciones implementadas tras el accidente se encuentran:

  • Atención médica especializada a personas lesionadas
  • Acompañamiento institucional a las familias de las víctimas
  • Coordinación entre dependencias federales y estatales
  • Investigaciones técnicas para determinar el origen del siniestro

Mientras avanzan las indagatorias, el accidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y operación del transporte ferroviario en el país.

Temas Relacionados

Luisa María AlcaldeTren InteroceánicoMorenaClaudia SheinbaumAccidentePolítica Mexicana

Más Noticias

Programas para el Bienestar 2026: lanzan aviso importante sobre supuestos préstamos

Se alertó a la población sobre fraudes que ofrecen créditos falsos a nombre de los apoyos sociales del gobierno

Programas para el Bienestar 2026:

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Diversos informes revelados por autoridades estadounidenses han revelado detalles sobre la organización durante este 2025

Así define el gobierno de

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Se trata de la última presentación de este 2025 de la agrupación, luego de presentarse en Estados Unidos y Europa

Así fue el concierto de

Los otros accidentes del Tren Interoceánico: se descarriló hace tres años y este mes chocó con un trálier

Dicho ferrocarril ha sufrido diversos incidentes desde que inició su rehabilitación

Los otros accidentes del Tren

Cuánto viven las chinches de cama

Es importante seguir algunas indicaciones para evitar que estos insectos se vuelvan en una plaga incontrolable

Cuánto viven las chinches de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así define el gobierno de

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto de

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Lucas Ocampos sufre parálisis facial:

Lucas Ocampos sufre parálisis facial: ¿Cuál es el estado de salud del jugador de Rayados?

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 201 quedan en el club?

Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear”

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato