Los otros accidentes del Tren Interoceánico: se descarriló hace tres años y este mes chocó con un trálier

El descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca en febrero de 2022 solo ocasionó daños materiales, según Protección Civil. Crédito: Redes Sociales

El 19 de febrero de 2022, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento en Palomares, municipio de Matías de Romero, Oaxaca, según informó Animal Político. El incidente ocurrió al mediodía, cuando los últimos cuatro vagones se salieron de la vía y destruyeron varios durmientes de madera.

Protección Civil del Estado precisó que los daños fueron únicamente materiales. El tren había salido desde Medias Aguas, Veracruz, y transportaba cemento con destino a Ixtepec, Oaxaca.

Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) inició entonces una investigación para identificar las causas del descarrilamiento. De acuerdo con la información recabada por Animal Político, la falta de balastro —la piedra que mantiene fijas las vías— fue el principal factor señalado preliminarmente como responsable del accidente del tren.

Colisión entre el Tren Interoceánico y un tráiler en Chiapas

El Tren Interoceánico chocó con un tráiler en Pichucalco, Chiapas, el 20 de diciembre de 2025, sin dejar víctimas fatales entre los pasajeros. Crédito: Redes Sociales

El 20 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se vio involucrado en un choque con un tráiler en Pichucalco, Chiapas. El accidente se produjo cuando el conductor del vehículo de carga intentó cruzar las vías de forma imprudente en la comunidad de Cardona.

La colisión causó daños en la locomotora y lesiones al chofer del tráiler, quien fue trasladado a un hospital. De acuerdo con la administración del tren, los 148 pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. La empresa activó su plan de contingencia para garantizar el traslado seguro de los viajeros tras el incidente. El reporte oficial del Ferrocarril Interoceánico destacó que no se registraron pérdidas humanas.

Accidente grave del Tren Interoceánico en diciembre de 2025

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca, dejó 13 muertos y 98 heridos. (X/@EdwinMComunica)

Este 28 de diciembre, un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z tuvo lugar en Nizanda, Oaxaca. El accidente afectó a un convoy con 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación.

La Secretaría de Marina de México indicó que el saldo fue de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de ellas graves. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. El despliegue de emergencia incluyó ambulancias terrestres y aéreas, así como personal de sanidad naval.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajaron coordinadamente para atender a los afectados y salvaguardar la integridad de la población. Además, se instalaron módulos de atención en la zona, involucrando a la Guardia Nacional, la SEDENA y dependencias estatales y municipales.

Entre las acciones tomadas por las autoridades tras el accidente se encuentran:

Traslado de heridos a hospitales del IMSS y de IMSS-Bienestar.

Coordinación entre cuerpos de emergencia federales y estatales.

Instalación de módulos operativos de atención y rescate.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario trabajan en la investigación de las causas y en las acciones para restablecer la operatividad de la vía.