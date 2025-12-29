Diputados del PAN piden investigación y auditoría por accidente en el Tren Interoceánico

Diputados del PAN califican el incidente como parte de un patrón de fallas en proyectos prioritarios y exigen medidas inmediatas.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en la Línea Z a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 89 lesionadas y 36 hospitalizadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar).

El accidente generó una inmediata reacción por parte de legisladores de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), quienes exigieron la suspensión total del servicio y la apertura de investigaciones técnicas, administrativas y penales.

El convoy cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos y transportaba aproximadamente 250 personas, entre pasajeros y tripulación, cuando se produjo el descarrilamiento de una locomotora.

El tren que cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos se descarriló en Oaxaca, dejando un saldo de 13 muertos y decenas de lesionados. (X/@EdwinMComunica)

Tras el accidente, autoridades federales y estatales activaron protocolos de emergencia y desplegaron personal de auxilio para atender a las víctimas.

PAN advierte que el accidente no es un hecho aislado

Diputados del PAN señalaron que el descarrilamiento no puede considerarse un evento fortuito.

El legislador Héctor Saúl Téllez afirmó que el accidente se inscribe en una serie de fallas registradas en proyectos ferroviarios impulsados durante el sexenio anterior, los cuales —dijo— requieren una revisión profunda en materia de planeación, ejecución y operación.

Héctor Saúl Téllez señaló que el descarrilamiento en Oaxaca no es un hecho aislado y forma parte de fallas en proyectos ferroviarios prioritarios.

El diputado recordó incidentes previos en el Tren Maya y sostuvo que la recurrencia de estos hechos obliga a evaluar los estándares de seguridad aplicados en las obras consideradas prioritarias por el gobierno federal.

Exigen suspensión inmediata y auditorías

Desde la bancada panista se solicitó frenar de inmediato las operaciones del Tren Interoceánico hasta que se garantice plenamente la seguridad de los usuarios.

El diputado Daniel Chimal García subrayó que la magnitud del accidente, con víctimas mortales y decenas de personas lesionadas, obliga a una revisión integral del corredor ferroviario.

Daniel Chimal García subraya la necesidad de una revisión integral del corredor ferroviario tras el accidente.

Entre las principales exigencias planteadas por los legisladores del PAN se encuentran:

Suspensión inmediata del servicio del Tren Interoceánico.

Creación de una comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados.

Auditoría especial a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

Elaboración de un dictamen técnico independiente que evalúe la seguridad del proyecto.

Los diputados señalaron que estas acciones permitirían esclarecer posibles fallas estructurales, deficiencias en la supervisión y el uso de recursos públicos.

Cuestionamientos sobre inversión y operación

Legisladores del PAN destacaron que en el Tren Interoceánico se han destinado alrededor de 60 mil millones de pesos, por lo que consideraron indispensable revisar la ejecución de los contratos, la calidad de los materiales y la gestión del proyecto.

La bancada del PAN solicita un dictamen técnico independiente para esclarecer posibles fallas estructurales. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

También anunciaron que una comisión de diputados de oposición, acompañada por especialistas en ingeniería, realizará visitas a estaciones y tramos del corredor para evaluar el estado de la infraestructura.

Investigaciones en curso

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Marina informó que continúa colaborando con las autoridades y mantiene el despliegue de personal para la atención de las personas afectadas.

Mientras avanzan las investigaciones, la oposición adelantó que mantendrá la presión legislativa para que el caso derive en sanciones y medidas correctivas antes de una eventual reanudación del servicio ferroviario.