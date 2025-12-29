México

Diputados del PAN piden investigación y auditoría por accidente en el Tren Interoceánico

Accidente ferroviario en Oaxaca provoca 13 muertos y decenas de heridos

Guardar
Diputados del PAN califican el
Diputados del PAN califican el incidente como parte de un patrón de fallas en proyectos prioritarios y exigen medidas inmediatas.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en la Línea Z a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 89 lesionadas y 36 hospitalizadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar).

El accidente generó una inmediata reacción por parte de legisladores de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), quienes exigieron la suspensión total del servicio y la apertura de investigaciones técnicas, administrativas y penales.

El convoy cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos y transportaba aproximadamente 250 personas, entre pasajeros y tripulación, cuando se produjo el descarrilamiento de una locomotora.

El tren que cubría la
El tren que cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos se descarriló en Oaxaca, dejando un saldo de 13 muertos y decenas de lesionados. (X/@EdwinMComunica)

Tras el accidente, autoridades federales y estatales activaron protocolos de emergencia y desplegaron personal de auxilio para atender a las víctimas.

PAN advierte que el accidente no es un hecho aislado

Diputados del PAN señalaron que el descarrilamiento no puede considerarse un evento fortuito.

El legislador Héctor Saúl Téllez afirmó que el accidente se inscribe en una serie de fallas registradas en proyectos ferroviarios impulsados durante el sexenio anterior, los cuales —dijo— requieren una revisión profunda en materia de planeación, ejecución y operación.

Héctor Saúl Téllez señaló que
Héctor Saúl Téllez señaló que el descarrilamiento en Oaxaca no es un hecho aislado y forma parte de fallas en proyectos ferroviarios prioritarios.

El diputado recordó incidentes previos en el Tren Maya y sostuvo que la recurrencia de estos hechos obliga a evaluar los estándares de seguridad aplicados en las obras consideradas prioritarias por el gobierno federal.

Exigen suspensión inmediata y auditorías

Desde la bancada panista se solicitó frenar de inmediato las operaciones del Tren Interoceánico hasta que se garantice plenamente la seguridad de los usuarios.

El diputado Daniel Chimal García subrayó que la magnitud del accidente, con víctimas mortales y decenas de personas lesionadas, obliga a una revisión integral del corredor ferroviario.

Daniel Chimal García subraya la
Daniel Chimal García subraya la necesidad de una revisión integral del corredor ferroviario tras el accidente.

Entre las principales exigencias planteadas por los legisladores del PAN se encuentran:

  • Suspensión inmediata del servicio del Tren Interoceánico.
  • Creación de una comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados.
  • Auditoría especial a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
  • Elaboración de un dictamen técnico independiente que evalúe la seguridad del proyecto.

Los diputados señalaron que estas acciones permitirían esclarecer posibles fallas estructurales, deficiencias en la supervisión y el uso de recursos públicos.

Cuestionamientos sobre inversión y operación

Legisladores del PAN destacaron que en el Tren Interoceánico se han destinado alrededor de 60 mil millones de pesos, por lo que consideraron indispensable revisar la ejecución de los contratos, la calidad de los materiales y la gestión del proyecto.

La bancada del PAN solicita
La bancada del PAN solicita un dictamen técnico independiente para esclarecer posibles fallas estructurales. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

También anunciaron que una comisión de diputados de oposición, acompañada por especialistas en ingeniería, realizará visitas a estaciones y tramos del corredor para evaluar el estado de la infraestructura.

Investigaciones en curso

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Marina informó que continúa colaborando con las autoridades y mantiene el despliegue de personal para la atención de las personas afectadas.

Mientras avanzan las investigaciones, la oposición adelantó que mantendrá la presión legislativa para que el caso derive en sanciones y medidas correctivas antes de una eventual reanudación del servicio ferroviario.

Temas Relacionados

PANDiputados PanistasOaxacaTren InteroceánicoSemarPolítica Mexicana

Más Noticias

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en Santa Fe

Hasta el momento se reporta la detención de uno de los presuntos implicados y la búsqueda de otro

Operativo en la Plaza Antara

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas

Las autoridades confirmaron un total de 98 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para su atención

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda

“No hay mantenimiento, control, ni seriedad”: Alito Moreno reacciona al descarrilamiento del Tren Interoceánico

Las declaraciones del presidente del PRI atribuyen el suceso en Oaxaca a fallas en la gestión federal

“No hay mantenimiento, control, ni

Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

Un hombre fue detenido en Zamora, tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su padre, ocurrido en una vivienda de la colonia Infonavit Progreso Nacional, según informó la Fiscalía General del Estado

Mató a golpes a su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intentó vengar muerte de su

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

ENTRETENIMIENTO

La película más vista en

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

DEPORTES

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro