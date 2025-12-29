Caen 3 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con armas calibre .50 y equipo táctico en Culiacán

Civiles armados detenidos. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un operativo del Grupo Interinstitucional de Seguridad permitió la detención de tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, así como el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y vehículos, durante recorridos de vigilancia realizados en Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La acción fue encabezada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, como parte de los despliegues para contener a grupos armados en la capital sinaloense.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados localizaron a tres civiles armados y tres vehículos en el fraccionamiento Monte Real.

Entre las unidades aseguradas se encuentra una camioneta Ram Laramie con blindaje artesanal, además de un Volkswagen Jetta y un Suzuki Baleno.

Ametralladora calibre .50 y fusiles de asalto

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal de uso exclusivo del Ejército, que incluye:

1 ametralladora Browning calibre .50

3 fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros

1 fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 milímetros

32 cargadores de distintos calibres

Cartuchos útiles aún por contabilizar

Armamento de alto calibre asegurado. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

También fue localizada una cinta eslabonada con 77 cartuchos calibre .50, además de ocho chalecos tácticos y tres cascos balísticos, lo que refuerza la presunción de que los detenidos formaban parte de una célula criminal con alta capacidad de fuego.

Los tres detenidos, junto con los vehículos y el armamento asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y su posible relación con otros hechos violentos en la región.

Jornada violenta en Sinaloa: reportan 9 muertos en un día

Al menos nueve homicidios, entre ellos el de una mujer y un exagente de la Policía Municipal, se registraron el pasado sábado 27 de diciembre de 2025 en distintos puntos de Sinaloa.

Imagen de enfrentamientos suscitados en Sinaloa. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

En una jornada marcada por la violencia, también se hallaron los cuerpos de cuatro hombres en una fosa clandestina ubicada en El Alhuate, sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

La serie de homicidios y hechos delictivos abarcaron múltiples localidades como Culiacán, Navolato, Ahome y Los Mochis. Durante ese sábado, medios locales reportaron que los hechos violentos incluyeron asesinatos con arma de fuego, hallazgos de restos humanos y ataques a comercios y automovilistas.

Atacan con explosivos el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa

Una nueva jornada violenta se registró el pasado 26 de diciembre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de que se reportó un ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento.

Almacén atacado con explosivos. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

De acuerdo con medios locales, la detonación de los artefactos ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los ciudadanos reportaron las explosiones en un inmueble ubicado en la salida del municipio.

El ataque con explosivos fue confirmado por las autoridades municipales, de acuerdo con Luz Noticias, quienes declararon que se realizó con el uso de drones contra un almacén del Ayuntamiento.