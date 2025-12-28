La CFE enfrentó con enfoque social los desafíos de la temporada de lluvias y huracanes 2025 en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó operativos de emergencia en dos eventos climáticos durante este año. (CFE)

La temporada de lluvias y huracanes de 2025 dejó a su paso afectaciones relevantes al suministro eléctrico en distintas regiones del país, obligando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a desplegar operativos de emergencia para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Los eventos meteorológicos registrados este año activaron protocolos de atención diseñados para operar en escenarios de alto riesgo, con acciones que contemplan fases previas, durante y posteriores a los fenómenos naturales, bajo criterios de seguridad y coordinación institucional.

Según datos de la propia empresa, estas estrategias han permitido reducir los tiempos de recuperación del servicio eléctrico. En los últimos siete años, el promedio para restablecer el suministro al 100% de los usuarios afectados por huracanes se redujo 40%, al pasar de cinco días en 2018 a cerca de tres días en promedio.

El impacto del huracán Erick en el sur del país

Uno de los episodios más significativos de 2025 fue el paso del huracán Erick, de categoría 3, que tocó tierra el 16 de junio con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora. En donde Guerrero y Oaxaca concentraron las principales afectaciones.

El fenómeno dejó sin electricidad al 8.7% de los usuarios de la región, lo que representó 276,910 personas. A partir de la activación de los protocolos de atención a contingencias, la CFE logró recuperar el suministro al 80% de los afectados en el primer día, alcanzó el 95% en tres días y completó el restablecimiento total en cuatro.

Para estas labores se movilizó un amplio dispositivo operativo integrado por 1,789 trabajadores, 479 grúas, 690 vehículos, 35 plantas de emergencia y un helicóptero. Pese a los trabajos de reforzamiento realizados antes del impacto, se registraron daños en 1,107 postes y 137 transformadores.

Lluvias en el oriente y centro del país

El evento ocurrió el 9 de octubre de 2025 y afectó los siguientes estados:

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Veracruz

Los usuarios que se quedaron sin servicios fueron 265,605 y el restablecimiento fue del 80% en dos días, 95% en 12 días y el 100% en aproximadamente 15 días. El equipo requerido para ese trabajo fue de 1,158 trabajadores, 111 grúas, 352 vehículos, 105 plantas de emergencia, 8 helicópteros y 7 drones.

Durante ambos eventos, la CFE trabajó en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y autoridades estatales y municipales, con el objetivo de anticipar riesgos y atender de manera prioritaria las afectaciones provocadas por las condiciones climáticas.