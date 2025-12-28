México

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Toluca se posicionó como la entidad con más denuncias por este delito

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que, gracias a labores de asesoría inmediata y seguimiento a denuncias, logró evitar el 84.01% de los pagos exigidos durante intentos de extorsión y fraude telefónico entre el 1 y el 25 de diciembre, lo que representó un monto estimado de 27 millones 464 mil 162 pesos que no fueron entregados a grupos delictivos.

De acuerdo con la dependencia estatal, durante ese periodo se atendieron y dieron seguimiento a dos mil 523 denuncias, como parte de las acciones reforzadas en las Mesas de Paz, enfocadas en la prevención de delitos que afectan directamente el patrimonio de las familias mexiquenses.

Extorsión y fraude, los principales reportes

Del total de denuncias recibidas, mil 76 correspondieron a extorsión telefónica y 749 a fraude telefónico. Además, se contabilizaron:

  • 142 llamadas maliciosas
  • 62 casos de extorsión electrónica
  • 56 amenazas
  • 36 denuncias por cobro de derecho de piso, nueve por extorsión directa y 393 reportes de diversa índole
Las labores de análisis e inteligencia permitieron identificar los principales modus operandi utilizados por los delincuentes. Entre ellos destacan:

  • Amenazas bajo el argumento de que la víctima está “siendo investigada” (899 casos)
  • Suplantación de familiares o conocidos para cometer fraudes (235)
  • Llamadas maliciosas (142)
  • Simulación de ser víctimas para extorsionar (88)
  • Amenazas directas (56)

Municipios con mayor incidencia

Los municipios con mayor número de reportes fueron:

  1. Toluca, con 276 denuncias
  2. Ecatepec, con 258
  3. Naucalpan, con 167

Por lo que la SSEM subrayó la importancia de denunciar de manera inmediata cualquier intento de extorsión o fraude para recibir orientación oportuna y evitar pérdidas económicas.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomendaron mantener la calma, no realizar depósitos de dinero y, en caso de que los delincuentes aleguen tener retenido a un familiar, intentar localizarlo de inmediato y dar aviso a las autoridades.

Apoyo de la Policía Cibernética

La SSEM recordó que cuenta con la Policía Cibernética del Estado de México, un área especializada que brinda asesoría técnica, legal y psicológica para prevenir e investigar delitos cometidos mediante el uso de tecnologías. La ciudadanía puede solicitar apoyo al 722 275 8333 o al correo cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.

Asimismo, reiteró que los números 089 de Denuncia Anónima y 911 de Emergencias están disponibles las 24 horas del día para atender a la población.

SAT alerta por correos y mensajes falsos: estas son las señales de fraude

En los últimos meses, el Servicio de Administración Tributaria reiteró alertas dirigidas a los contribuyentes ante la circulación de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que no son oficiales, pero que aparentan provenir de la autoridad fiscal.

Este tipo de fraudes, conocidos como phishing, suelen apoyarse en mensajes que advierten sobre supuestas irregularidades fiscales, adeudos, procesos legales en curso o, por el contrario, prometen devoluciones de saldo a favor.

Los delincuentes suelen utilizar logotipos, firmas electrónicas, lenguaje formal e incluso referencias a otras instituciones financieras para hacer creíble el engaño. En algunos casos, mencionan a bancos, emisores de tarjetas o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con la intención de reforzar la apariencia de legitimidad.

