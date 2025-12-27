México

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Unión Hidalgo

El temblor ocurrió a las 7:25 horas, a una distancia de 13 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 92.5 km

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Unión Hidalgo. (Infobae)

Unión Hidalgo fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 27 de diciembre a los habitantes del estado de Oaxaca a las 7:25 horas.

El movimiento telúrico se registró 13 km al norte de la ciudad y tuvo una profundidad de 92.5 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.589 grados de latitud y -94.799 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

La seguidora relató que pagó por convivir con el luchador, pero no pudo mostrarle un diseño de uñas ni recibió el saludo que solicitó

Critican a Místico tras rechazar

Comió 20 tamales en Nochebuena y acabó intoxicada en el hospital: el insólito caso de una joven en Sonora

Expertos han dado sus recomendaciones para evitar atractones en las fiestas decembrinas

Comió 20 tamales en Nochebuena

Explosión en bazar deja 2 lesionados en Tultitlán

Una fuga en un tanque de gas doméstico desató el fuego en al menos dos puestos de comida

Explosión en bazar deja 2

Esta es la fruta ideal para incluir todos los días en tu dieta y mejorar tu salud

Consumirla de manera cotidiana es una de las recomendaciones nutricionales más repetidas por especialistas en salud

Esta es la fruta ideal

Era su luna de miel pero el tsunami de Indonesia le arrebató a su esposo: así sobrevivió Karen Michan a la tragedia que marcó su vida

Sobrevivientes como la mexicana reconstruyen el día en que el mar cambió su destino para siempre

Era su luna de miel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican célula del CJNG que

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Lucero reacciona a la muerte

Lucero reacciona a la muerte del productor Jorge Lozano Soriano: “Gracias por Lazos de Amor”

Lorena Herrera destapa cómo su abdomen sufrió el lado oscuro del fitness: “Pagué las consecuencias”

Litzy presume su hogar junto al chef Poncho Cadena tras rumores de separación por cancelar su boda

Mánager de Wendy Guevara le “gritoneó” por no cuidar su cirugía tras casi desmayarse por estornudar

Aarón Mercury revela su futuro en el programa “Hoy” tras éxito en el reality de baile

DEPORTES

Critican a Místico tras rechazar

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?

Javier Aguirre es reconocido como uno de los mejores entrenadores del 2025