México

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 16:03 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Paso del Macho ubicado en Veracruz.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:03 de este 27 de diciembre a 16 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 2.5 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 18.91 grados de latitud y -96.587 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Las 5 verduras que debes de comer todos los días si quieres vivir muchos años

Añade estos vegetales a tu dieta diaria

Las 5 verduras que debes

El año más controvertido de Adán Augusto López: entre el nexo con Bermúdez Requena y dudas sobre su patrimonio

La Auditoría Superior de la Federación señala irregularidades por más de 700 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco

El año más controvertido de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las producciones más populares de

Alicia Villarreal pospone concierto en Guanajuato por causas de fuerza mayor tras las celebraciones de Navidad

La intérprete de música regional mexicana sorprendió al anunciar el aplazamiento de su show, generando incertidumbre entre seguidores

Alicia Villarreal pospone concierto en

Lucía Méndez reaparece con nueva imagen, aseguran que rejuveneció años

La actriz luce más joven que nunca

Lucía Méndez reaparece con nueva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lanzan nueva lista de 10

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Alicia Villarreal pospone concierto en Guanajuato por causas de fuerza mayor tras las celebraciones de Navidad

Lucía Méndez reaparece con nueva imagen, aseguran que rejuveneció años

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Fanáticos encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 que llevaba años sin aparecer

DEPORTES

AEW Worlds End 2025: cuándo,

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham