La clave para mantener un cerebro joven así como un envejecimiento funcional y óptimo

El aumento en la esperanza de vida ha colocado a la salud cerebral en el centro de la conversación médica.

Con el paso de los años, no solo se presentan cambios físicos evidentes, también se modifican procesos como la memoria, la velocidad para tomar decisiones y la capacidad de aprendizaje.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en la importancia de adoptar hábitos que ayuden a conservar la funcionalidad mental el mayor tiempo posible.

El neurólogo clínico y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Dr. Moisés Rubio, señala que no existe una fórmula única ni suplementos milagro que garanticen una mente intacta con el paso del tiempo.

Sin embargo, la evidencia científica ha identificado acciones clave que pueden contribuir a un envejecimiento más saludable y funcional, alejándose de conceptos erróneos como la llamada “demencia senil” y apostando por lo que hoy se conoce como envejecimiento exitoso.

Movimiento y estimulación: dos pilares para el cerebro

La actividad física regular es uno de los principales aliados de la salud cerebral. De acuerdo con el Dr. Rubio, el ejercicio funciona como un oxigenador natural del cerebro y no requiere rutinas extremas, sino constancia.

Actividades de bajo impacto, como la natación o caminatas, resultan adecuadas, especialmente para personas con problemas articulares, y además pueden combinarse con otras formas de estimulación cognitiva.

A la par del movimiento corporal, el ejercicio mental activo cumple un papel fundamental. Aunque actividades como sopas de letras pueden aportar algún beneficio, el especialista destaca que aquellas que implican análisis, estrategia y aprendizaje generan un mayor impacto. J

uegos de mesa como el ajedrez, aprender un nuevo idioma, desarrollar una manualidad u oficio estimulan al cerebro de forma más profunda.

La recomendación es concebirlo como un músculo: mientras más se utiliza, mayor fortaleza y resistencia desarrolla.

Socialización y salud integral, factores determinantes

El ser humano es social por naturaleza, y la interacción constante con otras personas favorece la conexión neuronal.

Mantener conversaciones, sentirse parte de un grupo y compartir experiencias cotidianas ayuda a preservar la actividad cognitiva.

El Dr. Rubio recuerda que durante la pandemia, el aislamiento y la reducción del contacto social se asociaron con un incremento en casos de deterioro cognitivo, lo que evidenció la importancia del vínculo social para la mente.

El cuidado integral de la salud también incide directamente en el bienestar cerebral. Mantener niveles adecuados de glucosa, presión arterial, una alimentación balanceada y una correcta hidratación contribuye a que el cerebro funcione en mejores condiciones. A

simismo, el adecuado desempeño de órganos como el corazón, riñones, hígado y pulmones reduce el riesgo de afectaciones neurológicas a largo plazo.

El especialista subraya que el objetivo de estas acciones no es detener el envejecimiento ni aspirar a conservar un cerebro joven de manera indefinida, sino lograr que, con el paso del tiempo, las personas mantengan su independencia, funcionalidad y calidad de vida.

En una sociedad que vive cada vez más años, cuidar la mente se ha convertido en una prioridad para envejecer de la mejor manera posible.