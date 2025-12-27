México

Abuelo les pagó la música en plena fiesta navideña pero todos siguieron bailando, su reacción se vuelve viral

El video muestra a una familia reunida celebrando, cuando un abuelo apaga la bocina y deja el lugar en completo silencio

Guardar
(Instagram / @_dmagana___)
(Instagram / @_dmagana___)

Las reuniones familiares de fin de año suelen dejar momentos inesperados que terminan convirtiéndose en anécdotas compartidas en redes sociales.

En los últimos días, un video captado durante una celebración decembrina llamó la atención de los usuarios por una escena tan simple como inesperada, que rápidamente se volvió viral.

La grabación muestra cómo, en medio de la convivencia, una acción repentina cambia el ambiente de la fiesta sin frenar el ánimo de los asistentes.

El momento fue replicado en distintas plataformas y generó comentarios por la reacción colectiva que se produjo tras quedar todo en silencio.

El momento en que la música se apaga, pero el baile continúa

Lejos de detenerse, los asistentes continúan bailando, manteniendo el ritmo de forma sincronizada pese a la ausencia de música.

En el video, difundido en redes sociales, se observa a una familia reunida bajo una carpa, con mesas, comida y música acompañando la celebración.

Mientras varios integrantes bailan, un abuelo se levanta de su lugar, camina directamente hacia la bocina y la apaga sin previo aviso, dejando un silencio total en el espacio.

Lejos de detenerse, los asistentes continúan bailando como si la música siguiera sonando. Los pasos, giros y movimientos se mantienen sincronizados, dando la impresión de que todos siguen el mismo ritmo de manera imaginaria.

La escena se prolonga durante varios segundos y es ese contraste entre el silencio y la continuidad del baile lo que detonó las reacciones en redes.

Reacciones en redes y comentarios al momento viral

(Instagram / @_dmagana___)
(Instagram / @_dmagana___)

Tras la difusión del clip, los comentarios no tardaron en aparecer. Usuarios destacaron el carácter espontáneo del momento y la coordinación de los bailarines, quienes no interrumpieron la dinámica pese a la ausencia de música.

Entre las frases que más se repitieron en la sección de comentarios se leen expresiones como: “Lo bueno que todos están bailando la misma canción” y “Esto se va a descontrolar jajajaja”.

La popularidad del video refleja cómo situaciones cotidianas pueden transformarse en contenido viral, especialmente durante las celebraciones decembrinas, cuando las reuniones familiares propician escenas inesperadas que conectan con el humor de los usuarios.

Temas Relacionados

FiestaNavidadMúsicaViralmexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El cantante británico subió un video enigmático que desató teorías

Harry Styles reaparece en YouTube

Agente federal es exhibido por aceptar soborno en la garita de Tijuana

Un video viral muestra el momento en que el oficial permite el cruce de mercancía sin declarar a cambio de dinero

Agente federal es exhibido por

Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de tres estudiantes de Electromecánica del Instituto Tecnológico fueron localizados en una zona de difícil acceso en la colonia Venustiano Carranza, tras días de protestas de sus familiares

Tragedia en Acapulco: hallan muertos

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

La actriz mexicana ha regresado gradualmente a sus redes sociales tras las complicaciones que sufrió después del parto

Martha Higareda comparte imágenes de

Ocho heridos graves y 30 lesionados en aparatosa carambola en la autopista Veracruz-Puebla

Autoridades descartaron riesgo químico tras accidente con pipa

Ocho heridos graves y 30
MÁS NOTICIAS

NARCO

El declive del Cártel de

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda comparte imágenes de

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

DEPORTES

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?