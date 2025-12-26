¿Está enferma? Florinda Meza confiesa que le cortaron un pedazo de oreja para doloroso tratamiento

Su formación académica y artística fue clave para consolidar su trayectoria en la televisión latinoamericana. (IG: @florinda.meza.garcia)

Florinda Meza, reconocida por su papel en El Chavo del 8, sorprendió recientemente al confesar los detalles de un procedimiento estético rejuvenecedor que la llevó a perder una parte de su oreja.

La actriz, que se mantiene vigente en el ojo público por su trayectoria y por las controversias surgidas en torno a la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, compartió su experiencia en una entrevista televisiva, donde relató el dolor físico que experimentó y sus dudas sobre volver a someterse a este tipo de intervenciones.

¿Por qué le cortaron un pedazo de oreja?

Durante su participación en el programa De primera mano, Florinda Meza fue consultada sobre su posición respecto a los tratamientos para el rejuvenecimiento facial. La actriz no dudó en describir con franqueza el proceso al que se sometió.

“Lo que más detesté es algo que me dicen que es super útil, pero ni siquiera me atrevo… Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos que ya pasaron casi tres años y yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran picado”, explicó Meza.

El tratamiento consistió en extraer células madre de la piel de su oreja y posteriormente inyectarlas en diferentes zonas de su cuerpo, como el rostro, el cuello y las manos.

Aunque reconoció haber notado mejoras en la textura de su piel, el dolor y la incomodidad asociados la llevan a pensar dos veces antes de repetir el procedimiento.

¿Para qué sirven las células madre?

(IG: @florindamezach1)

El uso de células madre en tratamientos estéticos se ha vuelto popular por los beneficios que reportan especialistas, entre ellos la regeneración celular y la producción de colágeno y elastina.

Según datos médicos, estos procedimientos prometen mejorar firmeza, elasticidad y textura de la piel, atenuar arrugas, cicatrices y daños por la edad o el sol, así como favorecer una cicatrización más efectiva.

Sin embargo, la obtención de las células y la intensidad de las inyecciones han generado debates sobre los riesgos y el dolor que pueden implicar para los pacientes.

Entre polémicas navideñas

Florinda Meza publica imagen inédita del elenco de El Chavo del 8 durante las celebraciones de fin de año en Instagram. (Captura de pantalla)

El 2025 no sólo fue un año de retos físicos para Florinda Meza. Su nombre también estuvo en tendencias debido a la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, la cual habría confirmado la infidelidad del comediante a su primera esposa, Graciela Fernández, con la propia Meza. En este contexto, la actriz prepara un proyecto para contar su versión de la historia, enfrentando críticas y mensajes en redes sociales.

Además, en medio de la controversia, Florinda Meza sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía navideña del elenco de El Chavo del 8, acompañada de un mensaje conciliador: “En familia, con alegría, sigamos festejando el maravilloso regalo de la vida. Les mando un abrazo con todo mi amor”.

La imagen, donde aparecen figuras como María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán y Ramón Valdés, fue interpretada como un gesto de reconciliación pese a los desencuentros previos entre algunos ex integrantes del programa.